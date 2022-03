São Paulo x Corinthians: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar para São Paulo x Corinthians neste sábado (6), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão.

Com 14 pontos e na liderança do grupo B, o Tricolor só pensa na vitória para se aproximar da classificação às quartas de final, enquanto o Timão, na liderança do grupo A, com 17 pontos, está garantido na próxima fase.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Apresentado na sexta-feira (4) como novo técnico do Corinthians, Vítor Pereira fará a sua estreia oficial no comando da equipe justamente no clássico diante do São Paulo.

Para o Majestoso, o português não poderá contar com a presença de Fábio Santos, com desconforto na região lombar. Assim, Lucas Piton será o titular na lateral esquerda.

Além do lateral, Gabriel Pereira, em negociações com o Grupo City, está fora, assim como Xavier e Roni, machucados.

Do outro lado, o São Paulo, com promessa de casa cheia, pode ter os retornos de Luan e Patrick, enquanto Nikão, recuperado de Covid-19, é tratado como dúvida.

🏟 Teremos casa cheia no Majestoso!



Restam poucos ingressos para o clássico deste sábado. Corra para garantir sua presença no Morumbi!



Compre aqui > https://t.co/WhCWQotMbf#VemProMorumbi#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/zTw2jAAJLm — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 4, 2022

Os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus Donelli

Laterais: Bruno Melo, Fagner, João Pedro e Lucas Piton

Zagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo e Robson Bambu

Meio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Gustavo Mantuan, Giuliano, Luan, Paulinho, Renato Augusto e Willian

Atacantes: Gustavo Silva, Jô e Róger Guedes

Possível escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Rafinha, Miranda, Arboleda e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Emiliano Rigoni, Jonathan Calleri e Marquinhos.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto e Giuliano; Willian e Róger Guedes.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Igor Vinicius: machucado

CORINTHIANS:

Fábio Santos: desconforto na lombar

Gabriel Pereira: em negociações com o Grupo City

Xavier: lesionado

Roni: dores na coxa direita

ARBITRAGEM

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Carvalho e Alex Ang Ribeiro

VAR: Thiago Duarte Peixoto

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Corinthians nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,30 no triunfo do Tricolor, $ 3,10 no empate e $ 3,10 caso o Timão vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,40 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,53 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 7.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre São Paulo x Corinthians deste sábado será transmitido ao vivo pela HBO Max e o Estádio TNT Sports, na internet. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.