Quando Vitor Pereira estreia como técnico do Corinthians?

Novo técnico do Corinthians, Vitor Pereira já embarcou rumo ao Brasil. O português, sucessor de Sylvinho no cargo, é aguardado com grande expectativa pelos torcedores alvinegros e já falou como corintiano.

“Eu e o Corinthians temos um pouco do mesmo DNA. Eu sou um pouquinho louco (risos). Escolho sempre projetos que me desafiam, projetos que sinto que tem paixão, e esse é mais um. Vamos à luta”, disse o técnico, ainda em Portugal, em declarações vinculadas pelo GE.

“Eu só aceitei o Corinthians porque gosto de pressão. Se não houvesse pressão, eu não aceitava. Eu tenho uma tendência a escolher projetos que tenham pressão, aí consigo dar o melhor de mim”, completou.

A expectativa é de que Castro acompanhe o jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (27), pelo Campeonato Paulista. Mas a estreia deve acontecer quase uma semana depois, no clássico contra o São Paulo marcado para 5 de março – um sábado.

Vitor Pereira tem 53 anos e sua carreira como técnico conta com passagens vitoriosas pelo Porto, em Portugal, Olympiacos (Grécia) e Shanghai SIPG (China) em especial. O seu último trabalho foi no Fenerbahce, da Turquia.