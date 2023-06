São Paulo tenta viabilizar acordo por Savarino

Tricolor paulista quer parcelar compra do venezuelano em negócio que pode movimentar até US$ 3 milhões

O São Paulo tenta uma forma de viabilizar a contratação de Jefferson Savarino no mercado da bola, como soube a GOAL. O clube está disposto a pagar até US$ 3 milhões (R$ 14,33 milhões na cotação atual) pela aquisição do atleta.

O Tricolor paulista só pretende avançar nas tratativas se for autorizado o parcelamento do montante em três anos — o clube buscará ainda um período de carência para começar a pagar o valor a partir de janeiro de 2024. A ideia é que as prestações sejam quitadas de forma bem suave, já que o clube vive momento financeiro delicado, com a dívida perto da casa dos R$ 600 milhões e atraso até nos direitos de imagem.

O Real Salt Lake City, dos Estados Unidos, aceita liberá-lo pelo valor, mas quer receber a maior parte da quantia à vista. As negociações devem se aproximar de um desfecho — positivo ou negativo — durante a janela de transferências do Brasil, entre 3 de julho e 2 de agosto.

O São Paulo não é o único brasileiro interessado em contar com Savarino, que tem história pelo Atlético-MG entre 2020 e 2021. O Fortaleza também tem interesse na contratação do atleta, mas pode recuar nas tratativas por causa do iminente acordo com Marinho, atualmente no Flamengo.

O venezuelano tem contrato com o Real Salt Lake City até dezembro de 2025, mas há a possibilidade de renovação automática por mais uma temporada, até o fim de 2026. O clube norte-americano detém 80% dos direitos econômicos, e o Galo ainda mantém 20%.

Savarino fez 16 partidas pela franquia da Major League Soccer (MLS) na atual temporada, somando 1.322 minutos em campo. No período, fez seis gols e se responsabilizou por duas assistências.