São Paulo marca reunião para tentar contratação de Savarino

Tricolor paulista se reunirá com estafe do atacante nos próximos dias para apresentar oferta de compra; ele é opção a Marinho, considerado caro

O São Paulo marcou uma reunião com o estafe de Savarino a fim de conversar sobre um possível retorno do atacante ao Brasil, como soube a GOAL. A conversa deve acontecer nos próximos dias.

A diretoria de futebol fez contato com o venezuelano de 26 anos no mercado da bola, mas ainda não apresentou uma proposta pelo jogador do Real Salt Lake City, dos Estados Unidos. A intenção é enviar uma oferta nos próximos dias. Os números, contudo, ainda não foram discutidos.

O desejo do Tricolor paulista é apresentar uma proposta pela contratação em definitivo do atacante, que teve uma passagem bem-sucedida pelo Atlético-MG, entre 2020 e 2021. No período em que defendeu o Galo, foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil.

Savarino tem interesse em retornar ao Brasil no mercado da bola e acredita que jogar no Morumbi será interessante para a carreira. O atleta é uma alternativa a Marinho, atacante que deve deixar o Flamengo na atual janela de transferências – além dos paulistas, América-MG e Cruzeiro também está interessados no atleta de 33 anos.

Mais barato que Marinho, Savarino disputou 14 partidas na atual temporada. No período, ele esteve em campo por 1.176 minutos. Ele marcou cinco gols e deu duas assistências. O atleta ainda acumula convocações para a seleção venezuelana. São 31 desde 3 de junho de 2017, com dois gols marcados.

Savarino tem contrato com o Real Salt Lake City até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação automática por mais um ano. O atleta voltou ao clube da MLS (Major League Soccer) em maio do ano passado.

O interesse do São Paulo por Savarino foi inicialmente divulgado pela ESPN e confirmado pela reportagem da GOAL com duas fontes distintas, uma ligada ao jogador e outra próxima à cúpula são-paulino.