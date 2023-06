Fortaleza vira concorrente do São Paulo em busca por Savarino

Atacante está disposto a deixar a Major League Soccer para voltar ao Brasil; oferta salarial dos cearenses é a maior até o momento

O Fortaleza mostrou interesse na contratação de Savarino, do Real Salt Lake City, dos Estados Unidos, e tornou-se concorrente do São Paulo, como soube a GOAL. A proposta salarial apresentada pelos cearenses, inclusive, é superior à enviada pelos paulistanos.

O venezuelano de 26 anos tem o interesse de voltar ao Brasil, onde já defendeu as cores do Atlético-MG. Ele gosta das duas alternativas apresentadas até o momento no mercado da bola. O atacante está disposto a defender um dos dois times em possível retorno ao país.

Ambos desejam a contratação do atleta em definitivo. O Fortaleza já fez contato com o estafe do atleta e planeja uma oferta em breve. O São Paulo já até se reuniu com o estafe do jogador com o intuito de enviar uma proposta formal.

O jogador, que defende as cores do Real Salt Lake City desde maio do ano passado, tem contrato até dezembro de 2025. O vínculo ainda tem opção de renovação por mais uma temporada, até o fim de 2026. No entanto, já existe conversa para deixar o clube e jogar no futebol brasileiro novamente.

O valor para venda de Savarino não é muito elevado — os estadunidenses querem receber algo perto do que pagaram. Ele foi adquirido por US$ 2,5 milhões (R$ 12,4 milhões à época). O clube norte-americano detém 80% dos direitos econômicos, e o Galo ainda mantém 20%.

Savarino fez 14 partidas pela franquia da Major League Soccer (MLS) na atual temporada, somando 1.176 minutos em campo. No período, fez cinco gols e se responsabilizou por duas assistências.