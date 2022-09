São Paulo negocia redução de valor e forma de pagamento de Gabriel Neves

Opção de compra do jogador está fixada em US$ 1,7 milhão. Clube quer reduzir e parcelar a quantia para adquiri-lo no mercado da bola

O São Paulo iniciou as tratativas pela manutenção de Gabriel Neves, como soube a GOAL. O clube já havia informado ao estafe que tinha interesse na aquisição do atleta, mas agora tenta algumas mudanças no acordo determinado pelo contrato.

O vínculo, que se encerra em dezembro de 2022, tem opção de compra de um percentual dos direitos econômicos por US$ 1,7 milhão (R$ 8,78 milhões na cotação atual). Mesmo que tenha assinado em definitivo com o clube, a sua renovação dependeria do pagamento do valor aos agentes do uruguaio de 25 anos.

A ideia da diretoria é reduzir o valor e negociar um parcelamento mais vantajoso, pagando no decorrer do próximo contrato do meio-campista. O período do novo compromisso ainda não foi estabelecido pelas partes, mas o desejo do clube é que tenha uma duração mínima de três temporadas.

A permanência de Gabriel Neves é um pedido de Rogério Ceni ao presidente Julio Casares. O técnico acredita que o jogador será fundamental para o elenco na próxima temporada. Há muita confiança no futebol apresentado pelo estrangeiro.

O jogador também deseja seguir no Morumbi. Ele gosta do clube e está adaptado à cidade. Por isso, não gostaria de deixar o Tricolor paulista para a próxima temporada.

Gabriel Neves se recupera de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, sofrida durante a semifinal da Sul-Americana, e desfalcará o São Paulo por cerca de dez semanas, como informado pela reportagem.