São Paulo notifica sobre desejo de comprar Gabriel Neves; Colorado deve sair

Tricolor paulista está disposto a pagar US$ 1,7 milhão pela aquisição de volante uruguaio. Por outro lado, não deve manter colombiano de €1,5 milhão

O São Paulo já tomou decisão sobre os futuros de Gabriel Neves e Andrés Colorado. Embora viva crise financeira, o clube pretende manter o uruguaio em definitivo — a opção de compra está avaliada em US$ 1,7 milhão (R$ 8,75 milhões) ao fim do empréstimo. O colombiano, por sua vez, não deve permanecer em 2023.

A GOAL apurou que os paulistas já até avisaram ao estafe do atleta que há desejo de contar com Gabriel Neves no Morumbi em definitivo — foi enviada uma notificação ao clube recentemente. A compra, no entanto, só deve acontecer em dezembro, quando será necessário formalizá-la. Ele não tem mais contrato com o Nacional, do Uruguai, o acordo acontecerá diretamente com o estafe do jogador (a versão inicial continha um erro, falando sobre vínculo do atleta com o Nacional, do Uruguai).

A diretoria são-paulina perguntou antes ao técnico Rogério Ceni sobre a aquisição do atleta e recebeu resposta positiva. O treinador aprova o que o volante tem feito em sua passagem pelo Morumbi. O jogador de 25 anos atuou em 24 partidas nesta temporada, somando 1.390 minutos.

O São Paulo está disposto a pagar o valor exigido no contrato de empréstimo, que se encerra em dezembro de 2022 — o jogador está no CT da Barra Funda desde julho do ano passado.

Outro estrangeiro que tem opção de compra no São Paulo é o colombiano Andrés Colorado, que pertence ao Cortuluá, de seu país natal. Os paulistas têm de desembolsar 1,5 milhão de euros (R$ 7,85 milhões) para comprar o jogador de 23 anos.

A sua permanência no Morumbi, contudo, está praticamente descartada. Sem espaço no elenco comandado por Rogério Ceni, ele disputou 14 partidas no ano, somando 433 minutos. Não há desejo do departamento de futebol em segurar o atleta a partir de dezembro, quando se encerra o seu compromisso.

Além da dupla, há outros cinco estrangeiros no elenco do São Paulo: os zagueiros Nahuel Ferraresi (Argentina) e Robert Arboleda (Equador), o meio-campista Giuliano Galoppo (Argentina) e os atacantes Jonathan Calleri (Argentina) e Nahuel Bustos (Argentina). Em jogos do futebol brasileiro, há o limite de cinco estrangeiros relacionados relacionados por partida.