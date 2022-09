Volante teve lesão no joelho direito confirmada. Clube não divulgou previsão, mas GOAL apurou que ele deve voltar na última rodada do Brasileirão

Gabriel Neves sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito durante a semifinal da Sul-Americana e desfalcará o São Paulo por cerca de dez semanas, como soube a GOAL.

O volante de 25 anos deixou o gramado do Morumbi, na noite dessa quinta-feira (8), aos 17 minutos do primeiro tempo para a entrada de Pablo Maia por causa do problema clínico.

O Tricolor paulista não divulgou detalhes da lesão de Gabriel Neves, mas a reportagem apurou que o uruguaio não passará por intervenção cirúrgica. A entorse no joelho terá um tratamento convencional. Isso significa que ele deve voltar a atuar somente na última rodada do Brasileirão, marcada para 13 de novembro.

Lesionado, o volante iniciou o processo de recuperação com os profissionais de fisioterapia do REFFIS. O estrangeiro foi contratado em 2021 e disputou 40 jogos pelo São Paulo, sendo 28 nesta temporada.

Antes da lesão mais recente, o São Paulo notificou os agentes sobre ideia de adquirir os direitos do volante. A opção de compra está avaliada em US$ 1,7 milhão (R$ 8,75 milhões na cotação atual) ao fim do empréstimo.

A GOAL apurou que os paulistas já até avisaram ao estafe do atleta que há desejo de contar com Gabriel Neves no Morumbi em definitivo — foi enviada uma notificação ao clube recentemente. A compra, no entanto, só deve acontecer em dezembro, quando será necessário formalizá-la. Ele não tem mais contrato com o Nacional, do Uruguai, o acordo acontecerá diretamente com o estafe do jogador.