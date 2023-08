São Paulo e estafe de Lucas Beraldo travam venda nesta janela

Diretoria e representantes do jogador só pensam em negociação a partir do próximo ano; venda em 2023 só acontecerá em caso de proposta irrecusável

O São Paulo não deve negociar Lucas Beraldo no atual mercado da bola. Mesmo com interesse de Monaco, que joga a Ligue 1, e Wolverhampton, da Inglaterra, há um acordo verbal para que ele só deixe o Morumbi a partir de 2024, como soube a GOAL.

O estafe do jogador e o departamento de futebol são-paulino entendem que o atleta de 19 anos precisa de mais minutos em campo para depois ser negociado para o exterior. O desejo é que ele ganhe bagagem antes de se transferir. A manutenção do defensor é um pedido de Dorival Júnior ao presidente Julio Casares.

Uma transferência na atual janela europeia só acontecerá em caso de proposta irrecusável. As partes não definiram um valor mínimo para que ele seja negociado, mas não estão dispostas a abrir conversas por um montante considerado baixo para os atuais padrões do futebol europeu.

Lucas Beraldo passou a ter oportunidades no elenco profissional a partir do ano passado, mas não atuou com tanta frequência em 2022 — foram apenas quatro partidas. Na atual temporada, ele disputou 32 jogos e somou 2.803 minutos em campo.

O zagueiro de 19 anos tem contrato com o Tricolor paulista até 30 de junho de 2026 e multa rescisória de € 60 milhões (R$ 326,07 milhões na cotação atual) para o futebol estrangeiro. O valor é uma forma de blindar o jogador do assédio vindo do exterior.

Hoje, o São Paulo é detentor de 60% dos direitos econômicos de Lucas Beraldo. O XV de Piracicaba é dono de 20% do jogador, que também detém 20%. Recentemente, o clube do interior paulista recusou R$ 2 milhões do Tricolor pelo percentual que mantém do atleta.

Lucas Beraldo mantém contrato de representação com os empresários Felipe D'Emilio e Felipe Tancredi, que também trabalham com o meia-atacante Gustavo Scarpa. A dupla está na Grécia, onde ajustou o contrato do meio-campista com o Olympiacos, da Grécia.