São Paulo blinda Lucas Beraldo e Rodriguinho com multas acima de R$ 200 milhões

Zagueiro e meia-atacante são dois dos principais ativos do Tricolor paulista, que só aceita negociá-los por propostas irrecusáveis

O São Paulo blinda a dupla Lucas Beraldo e Rodriguinho no mercado da bola com multas milionárias. O zagueiro e o meio-campista têm cláusulas rescisórias que exigem pagamentos entre € 40 milhões (R$ 212 milhões) e € 50 milhões (R$ 265 milhões), como soube a GOAL. Eles ainda têm contratos longos, ambos se encerram apenas em 2026.

Os dois jogadores revelados em Cotia são observados por clubes do exterior. O desejo por Rodriguinho foi antecipado pelo Uol. O Paris Saint-Germain avalia a possibilidade de contratá-lo. Ciente do interesse vindo do continente, o São Paulo só aceita negociá-los por propostas irrecusáveis — a diretoria exige mais de € 10 milhões (R$ 53 milhões) para abrir conversas. As multas são usadas para blindá-los e dão margem de segurança para eventuais negociações.

O Tricolor paulista é detentor de 100% dos direitos econômicos de Rodriguinho, que se destaca no time profissional sob a batuta de Dorival Júnior. O garoto de 19 anos fez oito partidas pelo time na atual temporada, somando 227 minutos em campo. No período, deu uma assistência.

Paulo Pinto/São Paulo FC

O meio-campista é agenciado pelo empresário Giuliano Bertolucci. O agente é quem recebeu alguns contatos recentes de interessados para levá-lo à Europa. No entanto, ainda não foi feita nem uma proposta sequer pelo jogador.

O São Paulo é dono de 60% dos direitos econômicos de Lucas Beraldo, de 19 anos. O zagueiro detém 20% dos direitos, e o XV de Piracicaba mantém o restante (20%). O clube cogitou a aquisição da fatia que pertence ao clube interiorano, mas não há interesse por parte da equipe de Piracicaba em negociá-lo.

Lucas Beraldo fez 26 partidas pelo São Paulo em 2023, somando 2.263 minutos em campo. No período, marcou um gol e conseguiu se firmar no time, sob o comando de Rogério Ceni e também de Dorival Júnior.