São Paulo tem problema para “segurar resultado”: o que Crespo acha disso?

Em seis oportunidades no Brasilerão, o Tricolor saiu na frente de seu adversário mas não terminou o jogo com os três pontos

A campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2021 está sendo marcada por uma característica nada positiva para o time de Hernán Crespo. O Tricolor não consegue "segurar o resultado" em muitos jogos em que sai na frente.

Já são seis partidas em que o São Paulo sai na frente de seu adversário mas não consegue terminar com os três pontos após o apito final. Foi assim neste domingo (3), quando o time do Morumbi visitou a Chapecoense e saiu na frente com gol de Rigoni, mas o duelo terminou em empate por 1 a 1.

Antes, essa mesma situação já havia acontecido contra a própria Chapecoense no primeiro turno (1 a 1), nos empates com Juventude (1 x 1) e Cuiabá (2 x 2) e nas derrotas contra Flamengo (5 x 1) e Red Bull Bragantino (2 a 1).

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

"Tivemos a bola, fomos protagonistas, tivemos muitas ocasiões de gol para fechar o placar. E quando você não fecha o placar, você pode pagar caro no futebol de altíssimo nível. Acredito que não foi justo o placar, merecíamos ganhar, tivemos muitas ocasiões de gol. Mas isso é o futebol, quando você não fecha o resultado, pode acontecer esse tipo de coisa", comentou Crespo após o empate contra a Chapecoense.

"Esse jogo deveria acabar por dois ou três gols de diferença. Jogamos para ganhar de dois ou três gols de diferença. Não aconteceu. Não fechamos o placar. Eles tiveram uma mínima chance e empataram. Isso é o futebol. Mas acho que o time voltou a jogar com linha de passe, jogou pelos lados, jogou de maneira vertical. Chegamos ao gol adversário. Faltou fazer mais gols", adicionou.

Situação que se repete no São Paulo

No empate com o Cuiabá, ainda na sexta rodada e quando o São Paulo vivia um jejum de vitórias no campeonato, Crespo assumiu para si a responsabilidade do resultado ter escapado das mãos do Tricolor.

"O resultado não está chegando, e um culpado está aqui (apontando para ele mesmo), não está jogando", disse o treinador argentino na ocasião. "Quando falam de culpado, se tem um culpado, sou eu".

Em outros jogos, como contra Juventude e Flamengo, Crespo defendeu que a atuação do São Paulo não correspondia com o resultado final da partida.

"O resultado é maior e não retrata o que foi o jogo. Tem que parabenizar o Flamengo e o Renato. O placar foi muito maior do que foi o jogo. Acredito que melhoramos em alguns aspectos e tivemos a chance de ganhar ou empatar", afirmou o treinador do São Paulo após a goleada rubro-negra.

Uma tecla sempre batida por Hernán Crespo é focar no trabalho. Disputando apenas o Campeonato Brasileiro, o Tricolor terá períodos maiores de treinamento para acertar os erros.

"A minha tranquilidade é que vi um São Paulo protagonista, que mereceu ganhar, mas a vida me ensinou que no futebol acontece isso. A única saída é continuar trabalhando", disse o argentino após o duelo contra o Cuiabá.

O mesmo tom foi usado pelo comandante após o empate contra o Juventude. "Temos muito para trabalhar, muito espaço para trabalhar. Não só bola parada, mas ter um pouco mais a bola. Temos muitas situações para melhorar, sabemos o elenco que temos, as características que temos e tentamos fazer o melhor possível".