Santos x São Paulo: Quem venceu mais vezes o San-São?

Duelo deste domingo (27), às 17h (de Brasília), no Pacaembu, será válido pela terceira rodada do Paulistão

Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo (27), às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Antes de a bola rolar para um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, a Goal traz pra você todos os detalhes do histórico do confronto. Confira!

San-São: quem venceu mais na história?



(Foto: Ricardo Nogueira/Getty)

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 307 vezes, com 132 vitórias do São Paulo contra 103 do Santos, além de 72 empates. O Tricolor já balançou as redes 509 vezes e sofreu 440 gols.

San-São: quem ganhou mais pelo Brasileirão?



(Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Brasileiro, o confronto é mais equilibrado, mas a vantagem também é do São Paulo: 28 vitórias, 14 empates e 25 derrotas.

San-São: quem ganhou mais pelo Paulistão?



(Foto: Ivan Storti/Santos FC/Divulgação)

Pelo Campeonato Paulista, a vantagem do São Paulo é grande: 74 triunfos, 45 igualdades e 47 revezes. O Tricolor marcou 306 gols, enquanto o Peixe balançou as redes 234 vezes.

Na Vila Belmiro, quem leva vantagem?



(Foto:Alexandre Schneider/Getty Images)

Na Vila Belmiro, o Santos é quem leva a melhor: 48 vitórias do alvinegro praiano contra 28 do Tricolor, além de 23 empates.

E no Morumbi, quem venceu mais vezes?



(Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP/Getty Images)

No Morumbi, 103 confrontos já foram realizados. O São Paulo venceu 50, empatou 27 e perdeu outros 26.

No Pacaembu, quem costuma se dar melhor?



(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Palco da partida deste domingo, o Pacaembu receberá o clássico San-São pela 75ª vez. No local, o São Paulo também tem mais vitórias: 39 a 23, além de 12 empates.