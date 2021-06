Multa no contrato de Crespo com São Paulo fica US$ 250 mil mais barata em julho

Acordo prevê multa para os dois lados com diminuição dos valores à medida em que vínculo é cumprido. Valor cai na semana que vem

O contrato entre Hernán Crespo e São Paulo prevê uma multa que vale para os dois lados e diminui à medida em que o vínculo é cumprido. A Goal apurou que o valor começa em US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,9 milhões na cotação desta sexta-feira) e a partir de julho cairá para US$ 750 mil (aproximadamente R$ 3,7 milhões). Portanto, na semana que vem haverá uma queda de US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão) nesta multa.

Funciona da seguinte maneira: até junho a multa é de US$ 1 milhão. A partir de julho até dezembro o montante cai para US$ 750 mil. No ano que vem, o valor é de US$ 500 mil até o fim do contrato (válido até dezembro 2022).

Apesar do início sem vitórias do São Paulo em seis jogos no Brasileirão, a diretoria sequer cogitou pensar em troca no comando. O clube dá respaldo a Crespo e se apoia no processo de escolha de treinador com entrevistas dos candidatos para confiar em um planejamento a médio e longo prazo.

Depois do novo tropeço contra o Cuiabá, inclusive, o presidente Julio Casares publicou uma foto ao lado de Crespo com mensagem de apoio (veja abaixo).

Internamente, uma das avaliações é de que os desfalques pesaram muito nesse início de campeonato ruim. No empate com o Cuiabá, o time teve oito baixas: Miranda (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda), William (trauma no joelho direito), Luan (transição para o campo após edema na região posterior da coxa esquerda), Hernanes (aprimora forma física após contratura muscular no tronco), Luciano (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda), além de Arboleda (seleção do Equador), Reinaldo e Igor Vinícius (suspensos).

Com Crespo, o Tricolor quebrou uma fila de oito anos de jejum ao conquistar o título do Paulistão. No Brasileirão, o time soma três pontos em seis jogos e é o 17º colocado. O São Paulo volta a campo neste domingo, às 20h30, contra o Ceará, no Castelão.