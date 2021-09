Futebol em São Paulo voltará a ter torcida: veja como vai funcionar

Os torcedores deverão estar liberados a partir do início de outubro

Se em agosto deste ano o governador do estado de São Paulo, João Dória (PSDB), havia garantido que a realização de jogos de futebol só voltaria a ter público em novembro de 2021, após pedido dos cinco clubes paulistas que disputam a Série A do Brasileirão o prazo foi antecipado. Através de um tweet, Dória confirmou o retorno dos torcedores para 4 de outubro.

A decisão foi tomada com o aval com comitê científico do estado. No próximo 28 de setembro, representantes das 20 equipes do Brasileirão discutirão, em conselho técnico, o retorno dos jogos com torcida pela competição. Hoje, a tendência é de que a maioria dos dirigentes concordem com o retorno do público a partir da 23ª rodada do certame, que terá início em 2 de outubro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na própria mensagem em que confirmou a data para retorno do público, Dória também resumiu como será o esquema de entrada, assim como a capacidade máxima permitida. Até 16 de outubro, os estádios poderão receber no máximo 30% de suas capacidades. A programação é o limite aumentar para 50% e, depois, para 100% a partir de 1º de novembro.

Torcida nos estádios em SP!



A partir de outubro as arquibancadas voltam a vibrar.



Ocupação por setor:

04/10 - 30%

15/10 - 50%

01/11 - 100%



Futebol liberado para quem tiver as 2 doses da vacina. Quem tiver apenas 1 dose, será necessário teste:

Antígeno - até 24h

PCR - até 48H — João Doria (@jdoriajr) September 24, 2021

Para ir aos jogos, os torcedores precisarão apresentar comprovante de vacinação com as duas doses das vacinas de combate à Covid-19 (Coronavac, Astrazeneca, Pfeizer ou a dose única da Janssen). Os que só tiveram tomado a primeira dose precisarão apresentar um teste PCR negativo com validade de 48 horas ou de 24h para testes de antígeno. O uso de máscaras será obrigatório.