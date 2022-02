Santos x São Bernardo: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paulista 2022

O Paulistão chega a sua quinta rodada e, nesta quinta-feira (10), Santos e São Bernardo se enfrentam na Vila Belmiro, a partir das 19h (de Brasília).

Com cinco pontos no grupo D do Estadual, o Santos empatou com o Guarani na última rodada, enquanto o São Bernardo, na liderança do grupo C com sete pontos, vem de vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Buscando reencontrar o caminho da vitória, o Santos entra em campo com os retornos do meia Bruno Oliveira e do goleiro Paulo Mazoti, recuperados de Covid-19.

Por outro lado, Carlos Sánchez, com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, e Emiliano Velázquez, com desconforto muscular, são desfalques.

Já o São Bernardo segue sem contar com João Carlos, Gionnotti e Renan Diniz, lesionados, mas o goleiro Alex Alves pode retornar. Caso ainda não esteja apto, Júnior Oliveira pode seguir entre os 11.

Possível escalação do Santos: João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Possível escalação do São Bernardo: Alex Alves (Júnior Oliveira); Cristovam, Joilson, Matheus Salustiano e Igor Fernandes; Rodrigo Souza, Cesinha e Ravanelli (Vitinho Mesquita); Silvinho, Paulinho Moccelin e Matheus Davó.

DESFALQUES

SANTOS:

Carlos Sánchez: lesionado.

Emiliano Velázquez: desconforto muscular.

SÃO BERNARDO:

João Carlos, Gionnotti e Renan Diniz: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Santos x São Bernardo será transmitido ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, na plataforma de streaming, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro.