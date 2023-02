Santos x Portuguesa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela décima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo se distanciar da zona de rebaixamento, o Santos recebe a Portuguesa na tarde desta quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Lanterna do grupo A com 10 pontos, o Santos entra em campo buscando uma vitória para ficar perto de se livrar do rebaixamento. O Peixe terá os retornos de João Lucas e Lucas Pires, que cumpriram suspensão, enquanto Fernández está recuperado e deve iniciar o duelo entre os reservas. Já Zanocelo continua tratando lesão.

Do outro lado, a Portuguesa está na última posição do grupo D, com 6 pontos. A Lusa é a primeira equipe fora da zona da degola e sabe que precisar somar mais pontos para garantir a permanência na primeira divisão.

Prováveis escalações

Escalação do Santos: João Paulo; João Lucas, Maicon e Joaquim (Eduardo Bauermann) e Felipe Jonatan; Sandry, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza.

Escalação da Portuguesa: Thomazella; Pará, Bruno Leonardo, Patrick e Ângelo (Thallyson); Madison (Tauã), Marzagão e Lucas Nathan; João Vitor, Luccas Paraizo e Gustavinho.

Desfalques

Santos

Zanocelo segue no departamento médico.

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?