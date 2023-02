As contas do Santos para não ser rebaixado no Campeonato Paulista

Faltando apenas três rodadas para a fim da fase de grupos, o Peixe é o lanterna do Grupo A

A situação do Santos é desconfortável no Campeonato Paulista 2023. Nesta quinta-feira (16), o Peixe empatou com o Santo André, em 1 a 1, e continua na última posição do Grupo A do torneio. Com apenas mais três jogos para acabar a fase de grupos, o time de Odair Hellmann faz as contas para não ser rebaixado no estadual.

Atualmente empatado em pontos com a Inter de Limeira, o time da Vila Belmiro amarga a última posição de seu grupo, que tem o Botafogo-SP na liderança, além do Bragantino e da Inter de Limeira.

No Paulistão, há 16 times e os dois com as piores campanhas caem para a Série A2, mesmo que estejam no mesmo grupo.

Com 10 pontos, o Santos ainda tem quatro times com campanhas piores (São Bento, Ituano, Ferroviária e Portuguesa).

Para depender somente de si, o Peixe precisa ganhar os próximos três jogos. Com 19 pontos, ele não poderia ser alcançado pela Ferroviária, nem pela Portuguesa, nem pelo São Bento e Ituano.

Dessa forma, se o Santos perder algum desses próximos jogos, pode deixar a permanência em aberto, mas os rivais que estão abaixo precisariam de uma arrancada final para tirar a diferença de quatro pontos, que é a diferença ao final da nona rodada.

Próximos jogos do Santos pelo Paulistão