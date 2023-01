Um dos principais e mais disputados estaduais do Brasil está de volta. O Campeonato Paulista de 2023 já está com a bola rolando e promete altas emoções para o começo de temporada de alguns dos melhores times do país.

A edição de 2023, que terá o Palmeiras defendendo o título, além de grandes jogos, também deve reservar um boa disputa quando o assunto é artilharia. Com Rony, Yuri Alberto, Marcos Leonardo, Luciano, Artur e tantos outros com grande potencial para balançarem muitas redes.

Por isso, abaixo a GOAL te mostra a lista de artilheiros e garçons do Paulistão 2023, veja!

Artilharia - Campeonato Paulista 2023

POS. JOGADOR TIME GOLS PARTIDAS 1 Alex Reinaldo São Bernardo 1 1 =1 Léo Jabá São Bernardo 1 1 =1 Chrystian Baletta São Bernardo 1 1 =1 Gerson Magrão Santo André 1 1 =1 Chrystian Barletta São Bernardo 1 1

Passes para gols - Campeonato Paulista 2023

POS. JOGADOR TIME GOLS PARTIDA 1 Tárik Botafogo-SP 1 1 =1 José Hugo Santo André 1 1

Última atualização em 14 de janeiro de 2022, às 19h57 (de Brasília).

Classificação - Paulistão 2023

Grupo A

POS. TIME PTS V E D SG 1 Botafogo-PB 3 1 0 0 2 2 Red Bull Bragantino 0 0 0 0 0 2 Santos 0 0 0 0 0 4 Inter de Limeira 0 0 0 1 -3

Grupo B

POS. TIME PTS V E D SG 1 Mirassol 0 0 0 0 0 1 São Paulo 0 0 0 0 0 1 Água Santa 0 0 0 0 0 1 Guarani 0 0 0 1 -1

Grupo C

POS. TIME PTS V E D SG 1 Corinthians 0 0 0 0 0 1 Ferroviária 0 0 0 0 0 1 Ituano 0 0 0 0 0 1 São Bento 0 0 0 0 0

Grupo D

POS. TIME PTS V E D SG 1 São Bernardo 3 1 0 0 3 2 Santo André 3 1 0 0 1 3 Palmeiras 0 0 0 0 0 4 Portuguesa 0 0 0 1 -2

Quem foi o artilheiro do Paulistão 2022?

Inter de Limeira

O grande goleador da edição de 2022 do Paulistão foi Ronaldo, da Inter de Limeira. Mesmo disputando "apenas" 11 partidas, menos do que vários jogadores, o atacante balançou as redes nove vezes no estadual.

Quem foi o garçom do Paulistão 2022?

Rubens Chiri / saopaulofc.net

No quesito de passes para gols, quem levou a melhor foi o meio-campista Rodrigo Nestor, do São Paulo. O jovem jogador precisou de 15 jogos disputados para dar cinco assistências aos seus companheiros.