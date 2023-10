Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, Santos e Coritiba se enfrentam na noite desta quinta-feira (26), a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois da dura derrota sofrida para o Internacional por 7 a 1, o Santos busca se reerguer no Brasileirão para seguir lutando contra o rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Marcelo Fernandes terá os retornos de Soteldo, Jean Lucas e João Paulo, que cumpriram suspensão na última rodada.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Coritiba, com 20 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas. Willian Farias volta a ficar à disposição após ser preservado contra o Palmeiras.

Em 50 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 28 vitórias, contra 13 do Coritiba, além de nove empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Coritiba: Gabriel; Natanael, Henrique, Jean Pedroso e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Thalisson Gabriel, com virose, está fora.

Quando é?