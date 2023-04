Santos x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos enfrenta o América-MG na noite deste sábado (29), na Vila Belmiro, em Santos, a partir das 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na zona de rebaixamento ocupando o 17º lugar, com 1 ponto, o Santos entra em campo buscando a sua primeira vitória na competição. O Peixe conquistou a classificação às oitavas da Copa do Brasil após ganhar duas vezes do Botafogo-SP. O Alvinegro segue com desfalques por lesão, mas terá o retorno de Soteldo, que cumpriu suspensão na rodada passada.

O América-MG, por sua vez, é o lanterna do campeonato, com duas derrotas até o momento. O Coelho, entretanto, avançou na Copa ao passar pelo Nova Iguaçu, e empolgou o técnico Vagner Mancini. "Nós sabemos que era muito importante passar de fase. A gente tinha uma certa vantagem em relação ao primeiro jogo lá do Rio. Mas era importante por "n" motivos, a parte financeira, a ascensão da equipe em mais uma fase. O mais importante para mim era vencer bem para que os atletas recuperassem a confiança e a convicção do que vem sendo feito".

Nos últimos 13 jogos entre as equipes o Santos venceu seis vezes, o América-MG outras seis, além de um empate.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo.

América-MG: Cavichioli; Arthur (Nino Paraíba), Maidana, Éder e Nicolas; Juninho, Alê e Benítez; Everaldo, Felipe Azevedo (Adyson) e Aloísio.

Desfalques

Santos

Lucas Braga, João Lucas, Luan Dias e Lucas Barbosa estão no departamento médico.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

