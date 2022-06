Sampaio Corrêa x Náutico: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B

Jogo acontece nesta sexta-feira (10), pela 12ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Sampaio Corrêa e Náutico se enfrentam nesta sexta-feira (10), no Castelão, a partir das 19h (de Brasília), pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quando é?

JOGO Sampaio Corrêa x Náutico DATA Sexta-feira, 10 de junho de 2022 LOCAL Castelão - São Luis, MA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa - PI

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Mauro Cezar Evangelista - PI

Quarto árbitro: Paulo Jose Souza Mourão - MA

VAR: Marcio Henrique de Gois - SP

Informações da partida

Sem vencer há duas rodadas (um empate e uma derrota), o Sampaio Corrêa, com 12 pontos, busca se afastar do risco de rebaixamento. No momento, está a um ponto do CRB, time que abre o Z-4.

Sem tempo para treinar e preparar a equipe, o técnico Léo Condé terá os retornos de Eloir, Catatau e Rafael Vila, além de João Victor, recuperado de lesão.

Do outro lado, o Náutico, com 12 pontos e na 15ª posição, soma três vitórias, três empates e cinco derrotas. Na última rodada, sofreu o revés para o Vasco por 3 a 2.

"O Náutico lutou dentro do possível. São muitos desfalques. Imagine o time com Hereda, Kieza e Júnior Tavares, por exemplo? Todos seriam titulares. Então, a gente tem que fazer uma análise de futebol mais profunda. Para o próximo jogo, vai ser difícil contar com o Victor (Ferraz), que saiu reclamando de desgaste", apontou o treinador Roberto Fernandes.

Para o confronto no Castelão, o Náutico não terá o volante Richard Franco, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já Rhaldney, recuperado de virose, volta a ficar à disposição do treinador.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Náutico registra uma ampla vantagem. São 13 vitórias do Timbu, contra cinco do Sampaio Corrêa, além de cinco empates. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, quatro meses após o último encontro entre os rivais, válido pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o Náutico venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Rômulo, Arilson e Marquinhos Gabriel; Rafael Bilu, Caio Dantas e Fellipe Mateus.

Náutico: Lucas Perri, Victor Ferraz, Wellington, Bruno Bispo e Thassio; Eduardo Teixeira, Nascimento e Jean Carlos; Ewandro, Léo Passos e Pedro Vitor.

Desfalques

Sampaio Corrêa

João Victor, Pará, Andrey: lesionados.

Náutico

Richard Franco: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Últimos resultados e próximos jogos

Sampaio Corrêa

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 0 x 0 Sampaio Corrêa Série B 4 de junho de 2022 Criciúma 3 x 1 Sampaio Corrêa Série B 7 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Sampaio Corrêa Série B 18 de junho de 2022 11h (de Brasília) Ponte Preta x Sampaio Corrêa Série B 23 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 1 x 2 Náutico Série B 4 de junho de 2022 Náutico 2 x 3 Vasco Série B 7 de junho de 2022

Próximas partidas