Sampaio Corrêa x Ituano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (14), pela 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Sampaio Corrêa e Ituano se enfrentam na noite desta sexta-feira (14), no Castelão, em São Luís, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV3 e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de três derrotas e um empate, o Sampaio Corrêa venceu o Tombense na última rodada por 1 a 0 e agora busca emplacar a segunda vitória consecutiva. No momento, ocupa a 15ª posição, com 19 pontos.

Para o confronto, o técnico Márcio Fernandes não poderá contar com Ferreira, suspenso. Mikael é o favorito para assumir a posição. Vitinho, poupado na última rodada, retorna.

Do outro lado, o Ituano, que vem de vitória sobre o Mirassol por 1 a 0 e um empate com o Juventude por 1 a 1, aparece em 14º, também com 19 pontos.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Gabriel Furtado, Gustavo Henrique e Vitinho; Jhony Douglas, Maurício, Mikael e Marcinho; Pimentinha e Ytalo. Técnico: Márcio Fernandes.

Ituano: Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Rafael Pereira e Mário Sérgio; Thiaguinho, Rafael Carvalheira e Alejandro; Hélio Borges, Paulo Victor e Felipe Saraiva. Técnico: Marcinho.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Ferreira cumprirá suspensão.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?