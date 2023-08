Sampaio Corrêa x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Sampaio Corrêa e CRB entram em campo na tarde deste sábado (12), às 17h (de Brasília), no estádio Castelão, em São Luís, pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Na 15ª posição com 23 pontos, o Sampaio Corrêa vem de um empate no jogo passado. O time maranhense sabe que precisa voltar a vencer para se manter distante da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o CRB também empatou na rodada anterior e se manteve na 12ª posição, com 28 pontos. A equipe lagoana busca o triunfo fora de casa para tentar ir para a parte de cima na tabela.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Samuel Santos, Gustavo Henrique, Fábio Aguiar, Pará, Mikael, Ferreira, Neto Paraíba, Henrique, Ytalo e Robinho.

CRB: Diogo Silva, Hereda, Gum, Ramon Menezes, Guilherme Romão, Falcão, Juninho Valoura, Lucas Lima, João Paulo, Renato e Anselmo Ramon.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?