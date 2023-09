Sampaio Corrêa x Chapecoense: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (16), pela 28ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Sampaio Corrêa e Chapecoense duelam na tarde deste sábado (16), às 17h (de Brasília), no estádio Castelão, em São Luís, pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Há 11 jogos sem vencer, sendo oito empates seguidos, o Sampaio Corrêa vive situação delicada. Isso porque a Bolívia Querida é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos. Além disso, o time mandante tem uma série de rebaixamentos.

A Chapecoense, por sua vez, também vive um período de jejum e não ganha há três partidas. A Chape ocupa o 17º lugar, com 27 ponyos. Desta forma, as equipes fazem duelo direto na luta para fugir do Z-4.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Thiago, Samuel Santos, Gustavo Henrique, Rafael Jansen, Pará, Paraíba, Claudinei, Robinho, Alyson, Tiaguinho e Ytalo.

Chapecoense: Airton, Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas, Fabiano, Marcinho, Bruno Vinicius, Kaio Mendes, Alisson Farias, Kayke Rodrigues e Giovanni.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Ferreira, Henrique Rafael, Luiz Daniel e Maurício estão no departamento médico, enquanto Matheus Pivô cumpre suspensão.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?