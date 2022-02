Salgueiro-PE x Santos: escalação, desfalques e mais da Copa do Brasil 2022

Em Pernambuco, o Santos enfrenta o Salgueiro-PE nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil, no Estádio Cornélio de Barros.

Ainda sem técnico, o Peixe será comandado mais uma vez por Marcelo Fernandes. A equipe busca a recuperação depois da derrota para o São Paulo por 3 a 0 no Paulistão.

Já o Salgueiro chega embalado com três vitórias consecutivas no Pernambucano.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com Madson, que sofreu lesão muscular no adutor da perna esquerda, Sánchez, com lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, e Léo Baptistão, com desconforto muscular na coxa direita.

Hoje começa a nossa jornada pelo bicampeonato da Copa do Brasil! ⚪⚫ pic.twitter.com/lIIKDe5CpC — #SantosDoMundo (@SantosFC) February 23, 2022

Do outro lado, o Salgueiro-PE, invicto no estádio Cornélio de Barros (duas vitórias e um empate), deve entrar em campo com a mesma equipe que venceu o Afogados por 2 a 1.

.Possível escalação do Santos: João Paulo; Marcos Guilherme, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Possível escalação do Salgueiro-PE: Jerfesson; Ronaldo, Lucão, Janelson e Léo Carioca; Kady, Léo Santos, Wescley e Valdeir; Pedro Maycon e Hudson.

DESFALQUES

SANTOS:

Carlos Sánchez, Madson e Léo Baptistão: lesionados.

SALGUEIRO:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima - MG

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza - MG

Quarto árbitro: José Woshington da Silva - PE

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Salgueiro-PE x Santos será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime, na plataforma de streaming, nesta quarta-feira, em Pernambuco.