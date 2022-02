Copa do Brasil 2022 no Amazon Prime Video: quais jogos vão passar, como assistir e mais

A disputa da Copa do Brasil 2022 está se aproximando. Para esta temporada, porém, a competição mais desejada pelos clubes brasileiros será transmitida também pelo Amazon Prime Video, no streaming.

A Globo, detentora dos direitos de transmissão da competição, sublicenciou a competição para a plataforma de streaming. O Prime Video, por sua vez, transmitirá os duelos da Copa do Brasil sem custos adicionais para assinantes do serviço de streaming de filmes e séries.

A ideia da plataforma é diversificar ainda mais o conteúdo para os assinantes. Vale lembrar que o streaming já transmitia jogos do Campeonato Brasileiro, mas, para isso, era preciso assinar o Prime Video Channels.

“A Copa do Brasil 2022 é um marco para o Prime Video, tornando-se o primeiro evento de futebol ao vivo que a empresa vai transmitir exclusivamente no país. Este é um passo muito importante para expandir e diversificar o conteúdo oferecido aos membros Prime”, explicou João Ferraz de Mesquita, gerente do Prime Video Brasil.

A GOAL te mostra quais jogos serão transmitidos pela plataforma de streaming e como assistir.

Como assistir aos jogos da Copa do Brasil no Amazon Prime Video?

Para acompanhar a transmissão dos jogos da Copa do Brasil é preciso seguir alguns passos simples (se você já for assinante da Amazon Prime Video, vá direto para o passo 5):

Crie sua conta da Amazon no site oficial da empresa, clicando AQUI. (pule para o passo 2 se você já tiver conta na Amazon) Logue em sua conta da Amazon, clicando AQUI. Comece seu teste gratuito de 30 dias do Amazon Prime Video, clicando AQUI - o serviço é renovado automaticamente ao fim do período de teste, por R$ 9,90 por mês, mas pode ser cancelado a qualquer momento. Preencha suas informações no formulário. Vá para o site oficial do Prime Video, clicando AQUI, e faça login. Aproveite o conteúdo da Copa do Brasil no Amazon Prime Video.

Quais jogos serão transmitidos pelo Amazon Prime Video?

Na Copa do Brasil, a plataforma de streaming vai transmitir 36 partidas da competição, é claro, sem custos adicionais. Além disso, o Prime Video transmitirá, com exclusividade, 30 partidas da primeira fase até os duelos das quartas de final.

Em todo caso, os seis jogos restantes (duelos de ida e volta da seminal e os dois jogos da grande final) também será transmitidos pelos canais do Grupo Globo (Globo, SporTV e Premiere). Veja:

JOGO DATA HORÁRIO FASE Salgueiro x Santos 22 de fevereiro 21h30 (de Brasília) Primeira fase Altos x Sport 23 de fevereiro 19h (de Brasília) Primeira fase Sergipe x Cruzeiro 23 de fevereiro 21h30 (de Brasília) Primeira fase Mirassol x Grêmio 1 de março 21h30 (de Brasília) Primeira fase Ferroviária x Vasco 2 de março 21h30 (de Brasília) Primeira fase

*Todos os horários no fuso horário de Brasília (GMT-3)