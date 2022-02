Quem será o novo técnico do Santos após a demissão de Carille?

O Santos está à procura de um técnico no mercado da bola. O escolhido para a vaga de Fábio Carille ainda não foi definido, mas a diretoria tem uma predileção: a busca por um estrangeiro. A GOAL apurou que o departamento de futebol e o presidente Andrés Rueda veem a busca por um gringo como a melhor opção neste momento.

Os paulistas ainda não definiram nomes ou nacionalidade do técnico que deve assumir o cargo. A busca por um substituto para Carille é tratada com cautela, mas a prioridade é um estrangeiro que tenha bagagem no futebol do exterior.

O diretor de futebol Edu Dracena terá a incumbência de conversar com técnicos estrangeiros nos próximos dias. A ideia é que ele discuta nomes que possam chegar à Vila Belmiro em breve.

Neste momento, a busca por um brasileiro está descartada. A cúpula evita um técnico do país por considerar que as opções livres no mercado estão abaixo do que desejam.

A saída de Fábio Carille foi definida em comum acordo e após sete jogos disputados na temporada. No período, ele conseguiu duas vitórias, três empates e duas derrotas. Nessa quinta-feira (17), o time perdeu por 3 a 2 para o Mirassol, fora de seus domínios.

No clássico contra o São Paulo, marcado para o próximo domigo (20), o mais provável é que um técnico interino esteja à frente do elenco. O jogo está marcado para a Vila Belmiro.