Primeira fase da Copa do Brasil 2022: times, jogos, datas e mais

Uma das maiores competições de clubes no Brasil, a Copa do Brasil promete agitar o futebol brasileiro em 2022.

Ao todo, 92 times brasileiros se classificaram para esta edição do torneio, que já terá inicio em fevereiro, sendo 80 deles já na primeira fase.

Em 2021, o Atlético-MG se sagrou o grande campeão na final contra o Athletico-PR. Mas quais são os times favoritos já nessa primeira fase?

A GOAL te mostra tudo sobre os primeiros confrontos da Copa do Brasil.

Quais são as datas dos jogos da Copa do Brasil?

A CBF, organizadora da competição, já definiu as datas dos jogos de todas as fases da Copa do Brasil. Vale lembrar, é claro, que os jogos podem sofrer alterações no calendário.

Na primeira fase, os jogos já devem acontecer entre o final de fevereiro e o começo de março. Além disso, esta etapa será em jogos únicos, com a melhor equipe ranqueada atuando fora de casa e a vantagem de se classificar em caso de empate. Veja as datas:

1ª Fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03

2ª Fase: 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03

3ª Fase: 20/04 e 21/04; 11/05 e 12/05

4ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07

5ª Fase (Quartas de final): 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

6ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09

7ª Fase (Final): 12/10 e 19/10

Quais times estão classificados para a primeira fase da Copa do Brasil?

Para esta fase, 80 times se classificaram e foram divididos em oito potes, com dez times, de acordo com o Ranking Nacional de Clubes recente. Dessa forma, os duelos foram sorteados assim: A X E; B X F; C X G; D X H.

Pote A: Grêmio, Santos, São Paulo, Inter, Ceará, Cruzeiro, Atlético-GO, Chape, Vasco e Sport.

Pote B: Cuiabá, Goiás, Juventude, Vitória, Coritiba, Avaí, CRB, Ponte Preta, CSA e Vila Nova.

Pote C: Sampaio Corrêa, Paraná, Operário-PR, Guarani, Criciúma, Brasil de Pelotas, Náutico, Londrina, Paysandu e Figueirense.

Pote D: Oeste, ABC, Botafogo-SP, Tombense, Ferroviário, Volta Redonda, Manaus, Juazeirense, Brasiliense e Novorizontino.

Pote E: Altos, Mirassol, Campinense, Moto Club, São Raimundo-RR, Ferroviária, Salgueiro, Globo FC, União-MT e Sergipe.

Pote F: ASA, Cascavel, Bahia de Feira, Atlético-BA, Rio Branco-AC, URT, Portuguesa-RJ, Castanhal, Porto Velho e Sousa.

Pote G: Tocantinópolis, Operário-MT, Ceilândia-DF, Real Noroeste-ES, Nova Iguaçu, Lagarto, Trem-AP, Maricá-RJ, Glória-RS e Pouso Alegre.

Pote H: Azuriz-PR, Icasa, Grêmio Anápolis, Tuna Luso, Tuntum, São Raimundo-AM, Fluminense-PI, Humaitá-AC, Nova Venécia-ES e Costa Rica-MS.

Quais são os confontos da primeira fase da Copa do Brasil?

Os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil foram definidos em sorteio, realizado na sede da CBF no dia 17 de janeiro.

Segundo o critério do sorteio, as equipes melhores colocadas no ranking disputam o duelo fora de casa. O vencedor de cada um dos duelos de cada chave se enfrentam na segunda fase do torneio. Veja:

Chave 1

Motoclub-MA x Chapecoense

Icasa-CE x Tombense-MG

Chave 2

Bahia de Feira-BA x Coritiba

Pouso Alegre-MG x Paraná

Chave 3

Mirassol x Grêmio

Azuriz-PR x Botafogo-SP

Chave 4

URT-MG x Avaí

Ceilândia-DF x Londrina

Chave 5

União Rondonópolis-MT x Atlético-GO

Nova Venécia-ES x Ferroviário-CE

Chave 6

Porto Velho-RO X Juventude

Real Noroeste-ES x Operário-PR

Chave 7

Ferroviária-SP x Vasco

Grêmio Anápolis-GO x Juazeirense-BA

Chave 8

Atlético-BA X CSA

Trem-AP x Paysandu

Chave 9

São Raimundo-RO x Ceará

Tuna Luso-PA x Grêmio Novorizontino

Chave 10

ASA-AL x Cuiabá

Lagarto-SE x Figueirense

Chave 11

Altos-PI x Sport Recife

Costa Rica-MS x ABC-RN

Chave 12

Sousa-PB x Goiás

Nova Iguaçu-RJ x Criciúma

Chave 13

Globo-RN x Internacional

Humaitá-AC x Brasiliense-DF

Chave 14

Rio Branco-AC x Vila Nova-GO

Maricá-RJ x Guarani

Chave 15

Sergipe-SE x Cruzeiro

Tuntum-MA x Volta Redonda-RJ

Chave 16

Portuguesa x CRB-AL

Operário-MT x Sampaio Corrêa

Chave 17

Campinense-PB x São Paulo

São Raimundo-AM x Manaus-AM

Chave 18

FC Cascavel-PR x Ponte Preta

Tocantinópolis-TO x Náutico

Chave 19

Salgueiro-PE x Santos

Fluminense-PI x Oeste-SP

Chave 20

Castanhal-PA x Vitória

Glória-RS x Brasil de Pelotas-RS

Onde assistir aos jogos da Copa do Brasil?

Os jogos da Copa do Brasil seguem com transmissão no SporTV, na TV fechada, e na TV Globo, na TV aberta. Além disso, a emissora fechou um acordo para transmissão dos jogos da Copa do Brasil na Amazon Prime Video, no streaming.