Saldo do 'caso racismo' em PSG x Olympique: só Neymar acabou suspenso

Após investigação, Ligue 1 anuncia punições e Álvaro González, acusado pelo brasileiro, sai impune

A investigou, investigou, investigou... e tudo terminou por isso mesmo. Após Neymar acusar o zagueiro espanhol Álvaro González de racismo, no clássico entre e , e de se demonstrar indignado nas redes sociais, a Federação Francesa do Futebol divulgou nesta quarta-feira (30) que ambos os jogadores foram absolvidos por falta de provas.

Ainda que imagens da TV Globo, analisadas por especialistas em leitura labial, no programa Esporte Espetacular, deem conta de que o brasileiro foi chamado de "mono" (macaco), pelo europeu, o que configuraria um evidente caso de ofensa racial, a Ligue 1 não levou tais imagens em conta e não puniu González.

Como Neymar acabou sendo suspenso por dois jogos pelo tapa que deu no atleta do Olympique, só o atacante acabou sendo punido na confusão entre os dois. Em outros lances, Kurzawa e Di María, do PSG, além de Benedetto, do Olympique, também foram suspensos pelo tribunal, mas estavam fora desta investigação.

O brasileiro também foi absolvido nesta decisão da Ligue 1, pois havia sido acusado de proferir ofensas homofóbicas a Álvaro González, em meio à confusão entre os dois, ainda no primeiro tempo, bem como insultos raciais ao japonês Hiroki Sakai, lateral que defende o Olympique.

Diferentemente do que mostrou o Esporte Espetacular no caso de Álvaro González, especialistas em leitura labial não dão conta de que Neymar teria proferido tais insultos. Ainda que o Olympique tenha entrado com um pedido para que o jogador fosse suspenso, ele também foi absolvido pela mesmo fator que "serviu" para o espanhol: a falta de provas convincentes.

Nas redes sociais, o brasileiro ainda não se pronunciou sobre a decisão da Federação Francesa de Futebol, anunciada a poucas horas nesta quarta-feira (30). Como o atleta já cumpriu os dois jogos de suspensão, vai poder atuar na próxima partida do clube na competição, nesta sexta-feira (2), diante do Angers, pela sexta rodada do .