Neymar encara julgamento no caso de racismo em PSG x Olympique

Neymar acusou o zagueiro Álvaro González de racismo após partida contra o Olympique de Marseille; caso será julgado nesta quarta-feira (30)

O suposto episódio de racismo envolvendo Neymar e o zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marseille, será julgado nesta quarta-feira (30) pela Liga de Futebol Profissional (LFP) da . A acusação feita por Neymar aconteceu durante a derrota do PSG diante do Marseille, no dia 13 de setembro, em partida válida pela terceira rodada da .

O jogo foi marcado por muita confusão e pouco futebol. Ao todo, cinco expulsões e 14 cartões amarelos foram resultado da pancadaria que aconteceu no final da partida entre os jogadores. Neymar recebeu o vermelho após acertar um tapa na cabeça de Álvaro.

Foto: Getty Images

Após a confusão, o craque brasileiro afirmou com veemência e por diversas vezes que o zagueiro do OM havia proferido comentários racistas em sua direção. As câmeras da partida puderam captar as vezes em que Neymar, extremamente irritado, alertava os árbitros sobre os insultos.

Mesmo após a partida, o camisa 10 do PSG usou suas redes sociais para reafirmar a acusação e foi ainda mais enfático, cobrando que o jogador espanhol fosse julgado por seus atos.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Enquanto isso, Álvaro, que já se envolveu em confusão com Lionel Messi, negou todas as acusações e disse que também havia sido provocado por Neymar.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA ✊🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

Após toda a confusão, o camisa 10 do pegou dois jogos de suspensão pelo cartão vermelho recebido ao final da partida, em lance de agressão que foi observado apenas pelo VAR.

Agora, a LFP irá julgar a acusação de racismo. Segundo o Le Parisien, Neymar, Álvaro e os árbitros da partida já foram ouvidos sobre o caso, mas devem participar da audiência que acontece remotamente nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, às 13h de Brasília, para a apresentação das versões finais sobre o episódio.

O veículo francês ainda afirma que o brasileiro também será julgado por supostos comentários homofóbicos proferidos em direção a Álvaro González e, segundo fontes do OM, insultos racistas a Hiroki Sakai.

Para o julgamento do caso, os clubes deverão disponibilizar as imagens que julgam provar as acusações. Cabe esperar para ver se elas serão conclusivas na visão da LFP.

De acordo com a RMC Sport, injúrias raciais são passíveis de pena de até dez partidas, sendo enquadradas no artigo "palavras, gestos ou atitudes dirigidas a uma pessoa em particular devido à ideologia, raça, etnia, religião, nacionalidade, aparência, orientação sexual, gênero ou deficiência".