Neymar pode ser suspenso após confusão na Ligue 1?

Neymar acusa o zagueiro Álvaro González de racismo em partida entre PSG e Marseille e é expulso após confusão; jogadores podem ser punidos

A estreia do na Ligue 1 2020/21 contra o Olympique de Marseille foi bem diferente do que muitos esperavam. Dentro de campo houve pouco futebol e muita pancadaria, com cinco jogadores expulsos. Além disso, Neymar acusou Álvaro González de racismo durante o jogo e também levou cartão vermelho após acertar um tapa na cabeça do zagueiro.

Um clássico quente entre PSG e Marseille já era previsto para a terceira rodada da Ligue 1, principalmente após a final da Liga dos Campeões, em que o Paris terminou derrotado pelo de Munique. O OM é o único clube francês campeão da e, após a derrota do PSG, houve muita provocação, até mesmo entre os jogadores.

Porém, dentro de campo, o que se viu foi uma verdadeira batalha e o futebol acabou ficando em segundo plano. O placar ficou em 1 a 0 para o Marseille, com gol de Thauvin, mas o que definitivamente marcou a partida foi a grande confusão no últimos minutos do jogo.

Ao todo, 14 atletas levaram cartão amarelo e cinco foram expulsos, incluindo Neymar. O atacante brasileiro ficou revoltado e acusou diversas vezes o zagueiro espanhol Álvaro González de racismo. O camisa 10 também recebeu o cartão vermelho após acertar um tapa na cabeça do defensor.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Neymar e Álvaro podem ser punidos?

A rádio francesa RMC Sport analisou o regulamento da e destacou as punições que Neymar e Álvaro González podem receber, enquadrados em artigos diferentes, claro.

Segundo o veículo, a punição de Neymar pode variar. A pena mais pesada seria de até sete partidas, caso o ato de sua expulsão entre no artigo de "ato de brutalidade ou golpe cometido fora do ato de jogo". Caso se enquadre no artigo "tentativa de golpe", a pena máxima seria de seis jogos, enquanto em "comportamento de ameaça ou intimidação" o gancho poderia chegar a quatro jogos.

Além disso, como de praxe, Neymar cumprirá suspensão automática de uma partida por conta do cartão vermelho na próxima partida do PSG, diante do Metz, na quinta-feira (17).

Já Álvaro González, acusado de proferir injúrias raciais no fim do clássico, pode pegar uma pena de até dez partidas, sendo enquadrado no artigo "palavras, gestos ou atitudes dirigidas a uma pessoa em particular devido à ideologia, raça, etnia, religião, nacionalidade, aparência, orientação sexual, gênero ou deficiência".

A Liga de Futebol Profissional da (LFP), irá julgar os casos na próxima quarta-feira (16), assim como as demais expulsões da partida, de Kurzawa, Paredes, Benedetto e Amavi.