Roma e Feyenoord se enfrentam na tarde desta quinta-feira (20), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, pelo jogo de volta das quartas de final da Europa League. Como venceram a ida por 1 a 0, os holandeses tem a vantagem do empate para avançar à semifinal. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalada com a vitória sobre a Udinese por 3 a 0 pelo Campeonato Italiano, a Roma volta as atenções para o mata-mata da Liga Europa. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, a equipe de Mourinho precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para classificação direta. Caso vença por um gol leva a decisão para prorrogação.

Durante a fase de grupos do torneio, a Roma garantiu o segundo lugar no Grupo C, com 10 pontos. Já na etapa seguinte, venceu o RB Salzburg por 2 a 1 e, posteriormente, eliminou o Real Sociedad nas oitavas de final por 2 a 0.

Do outro lado, o Feyenoord chega embalado com três vitórias consecutivas na temporada. Na primeira fase da Europa League terminou na liderança do Grupo F, com apenas oito pontos, enquanto nas oitavas de final eliminou o Shakhtar Donetsk por 8 a 2 no placar agregado.

Prováveis escalações

Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

Desfalques

Roma

Ola Solbakken e Rick Karsdorp seguem como desfalques.

Feyenoord

Quinten Timber, lesionado, está fora.

