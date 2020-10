#RobinhoOut: Torcedores se mobilizam contra chegada de Robinho ao Santos

Após revelações da sentença judicial de Robinho na Itália, torcedores se revoltam e criam campanha nas redes sociais contra sua contratação

O retorno de Robinho ao Santos fica cada vez mais polêmico e controverso. O atacante foi condenado em 2017, na , por "violência sexual em grupo" a nove anos de prisão. Ele nega as acusações, mas isso não amenizou em nada a revolta a partir de sua contratação. Agora, após revelações de sua sentença judicial, a torcida não perdoou e criou uma campanha nas redes sociais pedindo a saída do camisa 7, com o título de #RobinhoOut (Fora Robinho).

A indignação com a contratação do atacante já existia desde o anúncio oficial feito pelo clube da Vila Belmiro. Muitos torcedores e até mesmo patrocinadores do se manifestaram contra a chegada do atacante - segundo revelado pelo blog do Rodrigo Capelo, no GE, a Orthopride, que tinha acordo com a equipe até fevereiro de 2021, rompeu o contrato vigente após a chegada de Robinho , citando "respeito às mulheres".

Contudo, o episódio ganhou ainda mais força nesta sexta-feira (16), após reportagem do GE revelar trechos de sua sentença judicial na Itália e dos grampos que levaram à sua condenação. Diversas gravações de ligações telefônicas entre os acusados, feitas com autorização da Justiça, foram transcritas, e muitas frases fortes foram ditas pelos envolvidos.

“Estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu”, foi apenas uma das diversas frases ditas por Robinho, segundo as trancrições.

Uma palavra define: NOJO.

➡️ As gravações do caso Robinho na justiça italiana: "A mulher estava completamente bêbada" https://t.co/YJn8jD5ABN — Marcella Lourenzetto (@mlourenzetto) October 16, 2020

A partir das revelações, a revolta com sua contratação ganhou ainda mais apelo. Nas redes sociais, os torcedores se mobilizaram e criaram a campanha #RobinhoOut, contra a contratação do jogador.

Meu pai, o santista mais fanático que conheço, cancelou o Sócio Rei e disse que não pisaria mais na Vila Belmiro enquanto o condenado estiver contratado.

Não quer compactuar com essa nojeira.



Fui criada pela pessoa certa, que sorte a minha! #ForaRobinho #RobinhoOut — Lari Cunha 🌻 (@LaarissaCunha) October 16, 2020

eu vejo esses caras defendo o Robinho e fico com medo pq devem fazer igual, veem uma menina bêbada e vão pra cima dela???????? nojo de vocês, eu posso beber o quanto eu quiser e estar do jeito que eu quiser que isso não te da o direito de encostar em mim #RobinhoOut — Isabelle (@isantoniosfc) October 16, 2020

Nós precisamos falar do caso Robinho. A transcrição desses áudios é chocante, abjeta. Revolta que o tenha o contratado sabendo do caso. Escancara o machismo no esporte. As torcedoras do Santos não merecem passar por isso. #RobinhoOut https://t.co/7eqgOf8l8f — Vivi Mendes 13.180 (@vivimendes_sp) October 16, 2020

to com mais vergonha do que no 7x1, no 8x0 pro barça e todas as goleadas da vida



esse é um baile fora do campo e que machuca mt mais



nojo nojo e nojo #RobinhoOut @SantosFC — next level gabi 24/45 🚨 (@gabluz) October 16, 2020

Obrigado por tudo Robinho, mas não dá. @SantosFC seguimos aguardando seu posicionamento. #RobinhoOut pic.twitter.com/6u2R5H4ol7 — Todo dia um gol do Santos Futebol Clube (@golsdosantosfc) October 16, 2020

Cabe destacar que, apesar do anúncio oficial da chegada de Robinho e de seu nome já ter sido regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF, sua contratação ainda precisa ser liberada pelo Conselho Deliberativo do Santos.

De acordo com o com o artigo 91 do estatuto do clube da Vila Belmiro, qualquer contratação precisa ser aprovada tanto pelo Conselho Fiscal, quanto pelo Conselho Deliberativo. O negócio já foi aceito pelo Fiscal e pelo comitê de gestão, mas ainda precisa da segunda da aprovação do Conselho.