Robinho volta ao Santos pela última vez: relembre as outras vezes e o que esperar agora

Atacante foi anunciado como reforço da equipe praiana e chega com futebol em baixa e em meio à revolta da torcida pelo episódio de estupro na Itália

Nesse sábado (10), o anunciou o polêmico retorno de Robinho à Vila Belmiro. Ele, condenano por estupro na Itália , chega ao aos 36 anos, com últimas passagens fracas pelos clubes que atuou. Ainda assim, o atacante deve ser uma peça bastante usada por Cuca no Alvinegro Praiano.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Essa será a quarta - e provavelmente a última - passagem de Robinho pela equipe santista, clube no qual teve os melhores momentos de sua carreira.

Mais times

O último capítulo de uma das maiores histórias do Santos. O Pedalada está de volta. #TheLastPedal 🚲 pic.twitter.com/abvxP7P38h — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2020

A primeira passagem do atleta foi, na verdade, uma promoção das categorias de base rumo ao profissional. Esse período durou de 2002 a 2005, quando foi vendido ao . Nesses quatro anos, Robinho participou de 182 jogos e marcou 81 gols.

Após passagem pelo Real Madrid, ele foi vendido ao e na sua temporada no clube inglês foi emprestado ao Santos, em 2010. Ele foi uma importante peça na engrenagem santista e atuou quase como um "mentor" para os então meninos Paulo Henrique Ganso e Neymar. Aquele retorno ficou marcado pela imagem de ele chegando à Vila Belmiro de helicóptero ao lado de Pelé. Foi, disparado o melhor retorno e ele depois voltou para a Europa onde ainda teve seus momentos no .

Em 2014, ele teve sua terceira passagem. Emprestado pelo Milan, ele conquistou o título paulista daquele ano, embora sua participação tenha sido menos decisiva do que na anterior. Em 41 jogos, ele balançou as redes em 17 oportunidades.

Mais artigos abaixo

Agora, em 2020, ele chega para sua última passagem pelo clube que o revelou. Após uma passagem pouco marcante pela , Robinho será, pela primeira vez desde sua estreia, jogador inteiramente do Santos. Nas redes sociais, o Santos anunciou o retorno do atleta com a expressão "Tha Last Pedal" (uma brincadeira que soa como "a última pedalada"), em uma alusão ao Last Dance (Última dança), de Michael Jordan.

Isso dá a entender que esse deve ser o último ato de Robinho no futebol . Aos 36 anos e uma condenação de estupro na , em seus tempos de Milan, o atacante chega em declínio físico e técnico, mas pode render como um ponto de experiência em um clube com um elenco limitado e sofrendo de grave crise financeira.