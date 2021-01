River Plate leva outro golpe e terá, na semi contra Palmeiras, última chance de evitar fim de era

Eliminado da Copa Diego Maradona, os Millonarios juntam os cacos para tentar uma virada contra o Palmeiras

De grande favorito ao título da a time em apuros. O início de 2021 não é nada bom para o , que em três partidas ainda não conseguiu vencer neste começo de ano.

Após a dura derrota em casa por 3 a 0 para o Palmeiras na partida de ida das semifinais da Libertadores, o time de Marcelo Gallardo voltou a desapontar, desta vez na no revés por 2 a 0 contra o Independiente, pela quinta rodada da Copa Diego Maradona.

Chama a atenção a dificuldade do River em converter suas chances de gol. O problema persiste desde as partidas contra o de Sarandi e até o duelo contra o , e voltou a assombrar os Millonarios contra o Independiente, que era tido como presa fácil para o time.

Tido como responsável do primeiro gol do , marcado por Rony após uma saída bizarra, Armani voltou a falhar contra o Independiente e é mais uma preocupação para uma defesa que mostra lentidão e fragilidade.

Na partida que marcou a amarga eliminação na Copa Diego Maradona, Marcelo Gallardo ainda terminou expulso de campo por xingar o árbitro, mais um sintoma do nervosismo que toma conta do time argentino no início de 2021.

Em situação delicada, o gigante argentino visita o Palmeiras nesta terça (12), com a ingrata tarefa de reverter uma desvantagem de três gols contra a segunda melhor defesa do campeonato, com apenas quatro gols sofridos em 11 partidas disputadas (e 32 marcados).

A tão comentada “partida épica” contra o Palmeiras que Gallardo citou como a única saída para o River na temporada pode ser também a última chance de evitar o fim melancólico de uma era vitoriosa do maior campeão argentino.