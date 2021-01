River Plate precisa de "noite épica" para bater Palmeiras: quantas vezes já conseguiu uma virada?

Reverter o resultado para ir à final da Libertadores não será nada fácil, mas River de Gallardo conta com histórico impressionante de viradas

Após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, o precisa praticamente de um milagre para conseguir a classificação à final da Libertadores em pleno Allianz Parque. Até mesmo Marcelo Gallardo reconheceu que sua equipe precisará de uma “noite épica” em para bater o . Mas por mais difícil que a missão possa parecer, o treinador argentino conta com seu histórico impressionante de viradas para seguir vivo na competição.

Até mesmo os torcedores mais fanáticos sabem que conseguir reverter o resultado diante do não será nada fácil. Após perder por 3 a 0 dentro de casa e ser dominado pelos paulistas - que contaram com grande atuação de Gabriel Menino e fizeram o terceiro gol em uma bela jogada ensaiada - o River saiu de campo atordoado.

Com Marcelo Gallardo, o time que chegou em três finais de Libertadores em cinco anos e conquistou o título duas vezes, definitivamente não está acostumado com derrotas como essa. Após a partida, o treinador reconheceu que a missão não será nada fácil, mas lembrou que viradas históricas acontecem no futebol, por mais que isso não seja tão frequente.

“Temos que digerir o golpe, que foi totalmente inesperado. Vamos ter que nos recuperar mentalmente para enfrentar a partida de volta com a intenção que sempre temos, de ir buscar o resultado sabendo que podemos conseguir”, destacou Gallardo após a partida.

"Mas se cometermos erros, podemos sofrer, como sofremos esta noite. Temos que ter uma noite épica, do tipo que existe no futebol e acontece de vez em quando. Vamos nos agarrar a isso. Não há outra alternativa", acrescentou.

Mas por mais difícil que a tarefa possa parecer neste momento, principalmente agora que o jogo de ontem ainda está na cabeça de todos, o argentino tem um histórico bem favorável quando o assunto é conseguir viradas no jogo de volta.

Ao todo, o River de Gallardo começou um confronto perdendo a primeira partida em sete oportunidades. Destas, conseguiu a virada seis vezes. Duas delas na Libertadores contra brasileiros, por mais que não tivessem exigido um placar tão elástico.

Contra o , em 2018, também na semifinal, os argentinos perderam por 1 a 0 dentro de casa. Na volta, no Rio Grande do Sul, fizeram 2 a 1 para ficar com a classificação. Em 2015, contra o , nas quartas de final, a largada foi a mesma: derrota em casa pelo placar mínimo. Na volta, 3 a 0 no Mineirão. Nas duas ocasiões o River acabou conquistando o título da competição.

Gallardo também já reverteu placares elásticos. Em 2017, também pela Libertadores, perdeu por 3 a 0 a primeira partida das quartas de final, fora de casa. No jogo seguinte, um incrível 8 a 0 para despachar o . Em 2019, pela Copa da Superliga , a derrota por 3 a 0 para o Atlético Tucumán não abalou a equipe, que buscou mais uma virada com um 4 a 1 no jogo de volta.

A única vez que o River de Gallardo não conseguiu a virada foi em 2016, diante do , pelas oitavas de final da Libertadores, quando a vitória por 1 a 0 na volta não foi suficiente para superar a derrota por 2 a 0 na ida.

Confira todas as vezes que o River saiu perdendo em uma série de mata-mata com Gallardo:

COMPETIÇÃO FASE PARTIDA DE IDA PARTIDA DE VOLTA 2015 4as de final River 0 x 1 Cruzeiro Cruzeiro 0 x 3 River Copa Libertadores 2016 8as de final Del Valle 2 x 0 River River 1 x 0 Del Valle Copa Libertadores 2017 4as de final J. Wilstermann 3 x 0 River River 8 x 0 J. Wilstermann Copa Libertadores 2018 Semifinal River 0 x 1 Grêmio Grêmio 1 x 2 River Recopa Sul-americana 2019 Final Atlético-PR 1 x 0 River River 3 x 0 Atlético-PR Copa da 2019 4as de final Atlético Tucumán 3 x 0 River River 4 x 1 Atlético Tucumán Copa Libertadores 2020 Semifinal River 0 x 3 Palmeiras Palmeiras x River

*Em negrito, a única vez que o River não conseguiu a virada.