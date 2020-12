Semifinais da Libertadores 2020: classificados, datas, jogos e mais

Confira tudo sobre a reta final do principal torneio de clubes da América, que tem o Palmeiras como único classificado até o momento

A da América 2020 vai se aproximando de sua reta final, com cada vez menos equipes brigando pelo tão sonhado título continental. Até o momento, o de Abel Ferreira é o único clube com vaga já garantida na semifinal do torneio, após passar com facilidade pelo , do , nas quartas de final.

Após jogar mal e empatar fora de casa por 1 a 1, o Alviverde aproveitou sua boa sequência dentro do Allianz Parque para garantir uma vaga na próxima fase da competição, com um tranquilo 3 a 0 no placar.

Enquanto isso, , e , todos da , Nacional, do , e brigam pelas três vagas que ainda restam no principal torneio de clubes da América do Sul.

Confira todas as informações sobre as semifinais da Conmebol Libertadores: confrontos, datas, horários, transmissões e a trajetória dos times classificados.

Quem enfrenta quem?

No sorteio realizado ainda no dia 23 de outubro, todo o chaveamento da Libertadores já foi decidido, das oitavas de final até a decisão da competição. Os confrontos são sempre disputados em ida e volta.

Palmeiras x River Plate ou Nacional

No primeiro confronto, o Palmeiras passou fácil pelo Libertad, do Paraguai, com boa atuação no Allianz Parque, para seguir sonhando com seu segundo título na competição. Agora, o time de Abel Ferreira aguarda o vencedor do pesado duelo entre River Plate, da Argentina, e Nacional, do Uruguai.

Na partida de ida, os argentinos largaram na frente com um 2 a 0 no placar, em Avellaneda. O jogo de volta acontece nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), em Montevidéu.

Grêmio ou Santos x Boca Juniors ou Racing

Do outro lado da chave existe apenas uma certeza: haverá um e Argentina na semifinal. No duelo entre brasileiros, o Santos foi a Alegre e quase saiu com a vitória na primeira partida das quartas de final, mas acabou sofrendo o empate em um gol de pênalti, marcado por Diego Souza, aos 91 minutos. O segundo jogo acontece nesta quarta-feira (16), às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Do outro lado, Boca Juniors e Racing fazem agora a primeira partida do duelo, uma vez que o confronto entre o clube Xeneize e o , nas oitavas de final, foi adiado por conta da morte de Diego Maradona.

Quando serão os jogos?

A Conmebol reservou assim as datas das partidas a partir das semifinais:

5 e 6 de janeiro (ida) e 12 e 13 de janeiro (volta).

FINAL

Em jogo único, no dia 30 de janeiro de 2021, no Maracanã .

Onde assistir às semifinais da Libertadores 2020?

A Conmebol Libertadores tem algumas "casas" diferentes no Brasil. Na TV aberta, a transmissão fica por conta do SBT. Já na TV fechada, Fox Sports e Conmebol TV têm os direitos da competição. Por fim, o Facebook Watch também exibiu os jogos realizados às quintas-feiras, até as quartas de final da competição.

Ainda não existe confirmação sobre quem transmitirá cada partida das semifinais. Conforme forem saindo os classificados, poderemos ter uma ideia melhor.

O caminho dos classificados até aqui

Palmeiras

Único clube com vaga garantida nas semifinais até o momento, o Palmeiras iniciou sua trajetória na Libertadores no grupo B, ao lado de Guaraní, Bolívar e Tigre. Com 16 pontos, o Alviverde fechou a primeira fase com a melhor campanha geral do torneio, ao lado do Santos, com cinco vitórias e um empate.

Então, escapando das principais pedreiras no sorteio que definiu o chaveamento da fase eliminatória, os paulistas não tiveram dificuldades para despachar o Delfín, do , nas oitavas, e o Libertad, do Paraguai, nas quartas.