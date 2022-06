República Tcheca x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e informações da Nations League 2022

Jogo acontece neste domingo (5), pela segunda rodada do Grupo 2 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV e na internet

República Tceca e Espanha se enfrentam neste domingo (5), no Eden Aréna, a partir das 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Nations League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO República Tcheca x Espanha DATA Domingo, 5 de junho de 2022 LOCAL Eden Aréna - Praga HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Onde vai passar?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, em Praga.

Informações da partida

Depois de empatar com Portugal na rodada de estreia por 1 a 1 no meio da semana, a Espanha volta a campo em busca da primeira vitória na Liga das Nações. No momento, aparece na terceira posição do Grupo 2, com apenas um ponto.

Do outro lado, a República Tcheca venceu a Suíça por 2 a 1, e aparece na liderança isolada, com três pontos.

No entanto, a República Tcheca não conseguiu marcar em quatro de seus cinco jogos com os campeões mundiais de 2010 e ainda espera sua primeira vitória como uma nação independente.

A campanha da Espanha na Liga das Nações 2022

Espanha 1 x 1 Portugal - 2 de junho de 2022

Rep. Tcheca x Espanha - 5 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Suíça x Espanha - 9 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Espanha x Rep. Tcheca - 12 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Espanha x Suíça - 24 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Portugal x Espanha - 27 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

A campanha da República Tcheca na Liga das Nações 2022

Rep. Tcheca 2 x 1 Suíça - 2 de junho de 2022

Rep. Tcheca x Espanha - 5 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Portugal x Rep. Tcheca - 9 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Espanha x Rep. Tcheca - 12 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Rep. Tcheca x Portugal - 24 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Suíça x Rep. Tcheca - 27 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Espanha

JOGO CAMPEONATO DATA Espanha 5 x 0 Islândia Amistoso 29 de março de 2022 Espanha 1 x 1 Portugal Liga das Nações 2 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Suíça x Espanha Liga das Nações 9 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) Espanha x Rep. Tcheca Liga das Nações 12 de junho de 2022 15h45 (de Brasília)

República Tcheca

JOGO CAMPEONATO DATA Gales 1 x 1 Rep. Tcheca Amistoso 29 de março de 2022 Rep. Tcheca 2 x 1 Suíça Liga das Nações 2 de junho de 2022

Próximas partidas