A Nations League pode ser uma nova Copa do Mundo?

Situações diversas, mas um tanto parecidas, vem sendo discutidas nos últimos dias: Uefa e Conmebol trabalhando juntas para que seleções sul-americanas joguem a Nations League? Fifa pensando em realizar a Copa do Mundo a cada dois anos? Nesta última sexta-feira (17), Zbigniew Boniek, ex-jogador e vice-presidente da Uefa, declarou a vontade de colocar Brasil e Argentina, por exemplo, em solo europeu para a disputa da Liga das Nações.

Para a organização, haveriam Séries A e B para inclusão das equipes sul-americanas. Das dez equipes adicionadas ao torneio, seis entrariam na primeira divisão, levando à 22 elencos (sendo 16, atualmente), e as quatro restantes ficariam na segunda divisão. Porém, como o ex-jogador declarou em entrevista: "o calendário de jogos para seleções nacionais é restrito", dificultando a realização da ideia.

No caso da Fifa, os continentes ainda seriam somados à Copas do Mundo realizadas a cada dois anos, colocando assim seleções sul-americanas e europeias para duelarem mais vezes, assim como propõe a ideia da nova Nations League.

No entanto, Copas do Mundo a cada dois anos bateriam e atrapalhariam as competições da Uefa e da Conmebol, nos casos da Copa América e Eurocopa, as desvalorizando. O confronto acabou sendo criado e nesta segunda-feira (20) a Fifa decidiu realizar uma reunião entre todos os países filiados (211, no total) para que seja tomada uma decisão a respeito do calendário do futebol.

Uefa e Conmebol, inclusive, deixam claro que estão dispostas a atrapalhar a Copa do Mundo, caso esta venha a ser realizada a cada dois anos, para que possam fazer suas próprias competições.

Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal e atual Chefe Global de Desenvolvimento de Futebol da Fifa, declarou em entrevista ao GE que apoia a melhora do calendário, de forma que as seleções possam se aprimorar e atingirem nivéis melhores: "uma Copa do Mundo mais frequente significaria mais oportunidades para os melhores times sul-americanos jogarem contra os melhores europeus, e não apenas em amistosos, mas em jogos realmente significativos, no palco principal". Além disso, Wenger acabou muito criticado por Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, que confirmou possível boicote caso o plano da Fifa avance, como citado anteriormente. O embate continua.