Renato Augusto, coração dividido entre Corinthians e Flamengo; relembre

O meia esteve nos assuntos mais comentados e despertou saudade do torcedor

O meia Renato Augusto esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (6), o motivo foi aquela bola que não entrou no jogo contra a na de 2018, que está completando dois anos. Mas bastou que os torcedores vissem o nome do jogador que bateu uma saudades, principalmente dos corinthianos.

Renato Augusto foi um dos nomes do título brasileiro de 2015 conquistado pelo , o que fez com que, desde sua saída ao final daquela temporada, os torcedores recorrentemente pedissem sua volta em qualquer oportunidade que vissem. E desta vez não foi diferente, bastou o nome do meia aparecer no Twitter que mensagens desejando seu retorno surgissem.

Por outro lado, Renato também tem uma forte identificação com o , clube de juventude e que revelou o meia. No clube da Gávea, o jogador também marcou algumas conquistas, como a Copa do de 2006 e o Carioca de 2007.

No carnaval de 2020, Renato foi visto conversando com Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo, levantando especulações sobre seu retorno ao , ainda mais com o pico do coronavírus na China, onde o meia joga hoje.

Com histórias tão marcantes nos dois clubes, é difícil imaginar qual deles Renato Augusto escolheria para retorno caso decidisse voltar ao Brasil. Os número indicam um aproveitamento um pouco melhor no Corinthians do que no Flamengo, em 122 partidas com a camisa alvinegra, foram 13 gols marcados, enquanto com a rubro-negra são nove gols em 89 partidas, a diferença, porém, é pequena.

Enquanto isso, depois de ter feito parte da história dos dois clubes, nem mesmo o meia sabe escolher com qual se identifica mais. "Costumo sempre brincar que quando estou no Rio torço para o Flamengo, e quando estou em , torço para o Corinthians", disse, em 2017, em entrevista ao Lance!.

"São clubes muito especiais na minha vida, tenho carinho e amor muito grande. Vieram de forma e em momentos diferentes na minha vida. No Flamengo foi quando eu saí da arquibancada para o campo, quando eu apareci para o futebol, e eu sou muito grato por tudo que vivi ali. No Corinthians foi onde eu atingi o ápice na carreira e o clube que apostou em mim quando eu estava voltando da Europa. Vivi um momento especial", explicou o meia.

Aos 32 anos, o meia defende o Beijing Guoan, da , desde 2016. Na equipe, ele ja tem 127 partidas e 36 gols, superando as marcas tanto no Corinthians e no Flamengo, quanto no , onde atuou entre 2008 e 2013.