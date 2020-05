Corinthians: os jogadores líderes em assistências no século

Danilo, Alessandro e Jorge Henrique, campeões do mundo pelo clube, aparecem na lista do Top 15 e Fagner é o único do elenco atual

Em um levantamento inédito feito pela Goal, está registrada a contagem das assistências dadas por jogadores do em todo o século 21. Na lista, que você pode ver abaixo, o nome que mais se destaca é o do meia Jadson.

Dono de 63 passes para gol nas cinco temporadas em que defendeu o , o armador foi dispensado pelo técnico Tiago Nunes no fim do ano passado e, atualmente, está sem clube. Em duas passagens pelo clube, (2014-15 e 2017-19), ele participou das campanhas do título de duas edições do Campeonato Brasileiro e conquistou três vezes o .

Do elenco atual, apenas Fagner integra a lista dos 15 que mais deram assistências, empatado com o atacante Gil, que esteve no Parque São Jorge no começo do século. O lateral, porém, tem mais jogos (343 a 269).

Mais times

Veja abaixo a lista:

Líderes do século

1 - Jadson - 63 assistências

2 - Gil - 43 assistências (263 jogos)

Fagner - 43 assistências (349 jogos)

4 - Kleber - 41 assistências

5 - Danilo - 40 assistências

6 - Douglas - 31 assistências

7 - Renato Augusto - 30 assistências

Elias - 30 assistências

9 - Ricardinho - 27 assistências

10 - Rogério - 26 assistências

11 - Roger - 23 assistências (106 jogos)

Emerson - 23 assistências (196 jogos)

13 - Alessandro - 22 assistências

Mais artigos abaixo

14 - Rodriguinho - 21 assistências

Jorge Henrique - 21 assistências