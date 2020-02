Renato Augusto no Fla? Conversa do jogador com Marcos Braz anima torcida

Vice-presidente de futebol foi flagrado em papo com meio-campista durante o Carnaval

O vice-presidente de futebol do , Marcos Braz, foi flagrado conversando com o meia Renato Augusto durante a noite de desfile de Carnaval na Sapucaí no último domingo.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Um vídeo do papo ao pé do ouvido foi divulgado por um torcedor rubro-negro nas redes sociais e já fez muita gente sonhar com o retorno do jogador de 32 anos ao clube carioca.

Mais times

O próprio Marcos Braz repercutiu o flagra com uma imagem da conversa, enquanto torcedores reagiam com memes e pedidos pela contratação de mais este reforço.

Mais artigos abaixo

Brabo — FLA DA DEPRESSÃO (@_FlaDaDepressao) February 24, 2020

Homem não descansa nem no carnaval! — ؘBruno (@buuhcrf) February 24, 2020

Ótimo jogador p repatriar e trazer de volta p nossa casa, Marcão. Pelo visto as lesões n são mais problemas e se trata de um jogador bem versátil



Chama logo p café ☕👊🏻 — 🅁🄰🄲🄷🄸🄳ᶜʳᶠ Bi Campeão da América (@rachidcrf) February 24, 2020

pic.twitter.com/f3pqUHOIAA — CAMPEÃO DA LIBERTADORES E BRASILEIRO 2019 ᶜʳᶠ (@FlamengaoCRF) February 24, 2020

Renato Augusto é cria da Gávea e defendeu o Flamengo entre 2005 e 2008. Deixou o clube rumo ao antes de retornar ao em 2013 para defender o - motivo que fez alguns rubro-negros também reprovarem a eventual contratação.

Renato Augusto aqui não!!!!!! — Marcos (@marcos_ubz) February 24, 2020

NÃO! Este ai anos atrás deixou de ir para o Flamengo para jogar no Corinthians só porque passávamos por dificuldade. E mais, não tem vaga para ele no time. — Rubens Junior (@rubensjuniorvx) February 24, 2020

Desde 2016, Renato está no Beijing Guoan, da . O meia também acumula passagens pela seleção brasileira e esteve na da em 2018.

Além da conversa ao pé do ouvido com Marcos Braz, o fato de atuar no futebol chinês também pode "esquentar" esta possível volta de Renato ao clube rubro-negro. A temporada do futebol do país asiático está suspensa devido à epidemia do coronavírus, e alguns jogadores poderiam ser emprestados para se manterem em atividade.