Reforços do Flamengo para 2020: quem pode melhorar o elenco de Jorge Jesus?

Fique por dentro das contratações, especulações e saídas do atual campeão brasileiro e da Libertadores para o próximo ano

O começou o ano de 2019 cheio de reforços e colheu os frutos ao longo do ano, sagrando-se campeão da e do Campeonato Brasileiro. Para 2020, diretoria e torcedores esperam um cenário semelhante, mantendo os nomes que estão no clube e também contratando outros jogadores para que a temporada seja novamente com conquistas e bo desempenho dentro de campo.

O sucesso da equipe gera mais receita, interesse e visibilidade. Porém, faz com que o mercado internacional se volte com força para a Gávea. Há algumas incógnitas em campo e até no banco de reservas.

Abaixo, a Goal elenca quem são os reforços já confirmados, quais jogadores deixaram o clube, além de negociações em andamento e rumores sobre o futuro do elenco alviverde, confira!

Rumores: as contratações sonhadas pelo Flamengo

​Alguns nomes vinham sido especulados como reforços para o , entre eles:

Diego Costa : Em que pese o desejo de manter Gabigol, o Fla já está no mercado atrás de um eventual sucessor de peso para vestir a camisa 9 em 2020. A Goal já adiantou que Diego Costa é o principal alvo da diretoria. As conversas, aliás, já foram iniciadas. Filipe Luís, que jogou durante vários anos com o brasileiro naturalizado espanhol no e também no , foi o responsável por intermediar os primeiros contatos. A princípio, o atacante mostrou vontade em retornar ao para defender o Rubro-Negro..

Com contrato até julho com o , Edinson Cavani é um dos nomes monitorados pela cúpula do Flamengo para a vaga de Gabriel Barbosa, que encerra o vínculo de empréstimo em 31 de dezembro. Gustavo Henrique: O zagueiro do fica livre no mercado da bola a partir da próxima temporada. Ele é um nome que agrada à diretoria do Flamengo e pode reforçar o time em 2020.

Quem deixa o clube em 2020?



Apesar de não ter nenhuma saída oficializada, muitos jogadores podem deixar o clube. Os mais cotados para deixar o elenco são: