Reforços do Barcelona: as últimas notícias sobre Neymar, Griezmann, De Ligt e mais

Mercado do time catalão está agitado com rumores sobre Neymar, Griezmann, De Ligt e outros destaques. Goal resume as últimas notícias para você

Coutinho + R$ 430 milhões por Neymar

O já tem um plano definido para convencer financeiramente o a vender Neymar. Segundo apurou a Goal na , o clube catalão, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre um possível retorno do atacante, estaria disposto a pagar 100 milhões de euros (R$ 434 milhões) e ceder Philippe Coutinho, cujo valor estimado de mercado é de 150 milhões de euros, aos franceses.

PSG pede R$ 1,3 biilhão por Neymar

Segundo o jornal Le Parisien, o PSG colocou um preço em Neymar: 300 milhões euros, ou cerca de R$ 1,3 bilhão, valor que manteria o brasileiro como o jogador mais caro da história do futebol. Depois da bronca pública de Nasser Al-Khelaifi em Neymar, são cada vez maiores os rumores sobre a saída do brasileiro, embora esse valor deva dificultar qualquer negociação.

Dembélé intransferível?

O atacante francês foi envolvido em rumores de que poderia se tornar moeda de troca na volta de Neymar para o Barcelona. De acordo com a Cadena SER, no entanto, a diretoria do time catalão tranquilizou Dembélé, afirmando que a intenção do clube é mantê-lo para a próxima temporada.

De Ligt recusou o Barcelona?

Principal alvo do Barcelona na atual janela de transferências, o zagueiro holandês Matthijs de Ligt segue indeciso. O acerto com o clube catalão parecia inevitável, mas recentes informações mostram o acordo mais difícil. Segundo a Cadena SER, De Ligt, inclusive, já teria avisado que não fechará com o Barcelona, informação repassada por seu representante, Mino Raiola.

Rakitic na mira da

Segundo o TMW, Ivan Rakitic é um dos nomes que Antonio Conte quer para reforçar a Inter de Milão. O croata seria uma peça-chave nos planos do novo comandante do time milanês, que tentará fazer frente à na próxima temporada. Além de Rakitic, Conte também tem interesse em Nicolo Barella, de 22 anos, destaque do .