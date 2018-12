Neymar, Coutinho, Cristiano Ronaldo e as 100 contratações mais caras da história do futebol

De Neymar passando por Cristiano Ronaldo e Coutinho, relembre os negócios mais caros do mercado da bola

A janela de transferência do verão europeu fechou na última sexta-feira (31).

Enquanto, na Itália, foi anunciada a maior contratação da história da Juventus - e talvez a mais excepcional deste ano -, que trouxe Cristiano Ronaldo por 117 milhões de euros. O craque português aparece em duas posições no ranking dos 10 jogadores mais caros da história (3º e 7º lugar).

A Goal repassou os acordos mais valiosos do futebol, confira a lista abaixo!

Pos. Jogador Clubes Ano Valor 1 Neymar Barcelona - PSG 2017 €222m 2 Coutinho Liverpool - Barcelona 2018 €160m 3 Cristiano Ronaldo Real Madrid - Juventus 2018 €117m 4 Paul Pogba Juventus - Manchester United 2016 €105m =4 Ousmane Dembélé Borussia Dortmund - Barcelona 2017 €105m 6 Gareth Bale Tottenham - Real Madrid 2013 €100.8m 7 Cristiano Ronaldo Manchester United - Real Madrid 2009 €94m 8 Gonzalo Higuain Napoli - Juventus 2016 €90m 9 Neymar Santos - Barcelona 2013 €86.2m 10 Romelu Lukaku Everton - Manchester United 2017 €84.8m 11 Virgil Van Dijk Southampton - Liverpool 2018 €84m 12 Luis Suárez Liverpool - Barcelona 2014 €82.3m 13 James Rodriguez Monaco - Real Madrid 2014 €80m = 13 Kepa Arrizabalaga Athletic Bilbao - Chelsea 2018 €80m 14 Álvaro Morata Real Madrid - Chelsea 2017 €78.9m 15 Zinedine Zidane Juventus - Real Madrid 2001 €77.5m 16 Alisson Becker Roma - Liverpool 2018 €75m =16 Kevin De Bruyne Wolfsburg - Manchester City 2015 €75m 18 Angel Di Maria Real Madrid - Manchester United 2014 €74.6m 19 Aymeric Laporte Athletic - Manchester City 2018 €70m = 19 Thomas Lemar Monaco - Atlético de Madrid 2018 €70m 20 Zlatan Ibrahimovic Inter - Barcelona 2009 €69.5m 21 Raheem Sterling Liverpool - Manchester City 2015 €69.1m 22 Riyad Mahrez Leicester - Manchester City 2018 €67.8m 23 Kaka AC Milan - Real Madrid 2009 €65m 24 Edinson Cavani Napoli- PSG 2013 €64.5m 25 Aubameyang Borussia Dortmund - Arsenal 2018 €63.75m 26 David Luiz Chelsea - PSG 2014 €62.5m 27 Angel Di Maria Manchester United - PSG 2015 €61.6m 28 Oscar Chelsea - Shanghai SIPG 2016 €60.3m 29 Luis Figo Barcelona - Real Madrid 2000 €60m =29 Naby Keita RB Leipzig - Liverpool 2018 €60m 30 Fernando Torres Liverpool - Chelsea 2011 €59m 31 Hulk Zenit - Shanghai SIPG 2016 €58.6m 32 Benjamin Mendy Monaco - Manchester City 2017 €58.2m 33 John Stones Everton - Manchester City 2016 €58m 34 Benjamin Mendy Monaco - Manchester City 2017 €57.5m 35 Kyle Walker Tottenham - Manchester City 2017 €56.7m 36 Hernan Crespo Parma - Lazio 2000 €55m 37 Alexandre Lacazette Lyon - Arsenal 2017 €53m 38 Gianluigi Buffon Parma - Juventus 2001 €52m 39 Eliaquim Mangala Valencia - Manchester City 2014 €51.7m 40 Kyle Walker Tottenham - Manchester City 2017 €51m 41 Alex Teixeira Shakhtar Dontesk - Jiangsu Suning 2016 €50m =41 Bernardo Silva Monaco - Manchester City 2017 €50m 42 Gylfi Sigurdsson Swansea City - Everton 2017 €49.4m 43 Anthony Martial Monaco - Manchester United 2015 €49.3m 44 Christian Vieri Lazio - Inter 1999 €49m 45 Gaizka Mendieta Valencia - Lazio 2001 €48m 46 Mesut Ozil Real Madrid - Arsenal 2013 €47m 47 Juan Sebastian Veron Lazio - Manchester United 2001 €46m =47 Rio Ferdinand Leeds - Manchester United 2002 €46m =47 Ronaldo Inter - Real Madrid 2002 €46m =47 Juan Mata Chelsea - Manchester United 2014 €46m =47 Douglas Costa Bayern - Juventus 2017 €46m 52 Christian Benteke Aston Villa - Liverpool 2015 €45.8m 53 James Rodriguez Porto - Monaco 2013 €45m =53 Joao Mario Sporting CP - Inter 2016 €45m =53 Granit Xhaka Borussia Monchengladbach - Arsenal 2016 €45m =53 Tiemoue Bakayoko Monaco - Chelsea 2017 €45m 57 Nemanja Matic Chelsea - Manchester United 2017 €44.7m 58 Leroy Sane Schalke - Manchester City 2016 €44m 59 Andriy Shevchenko AC Milan - Chelsea 2006 €43.9m 60 Robinho Real Madrid - Manchester City 2008 €43m =60 Radamel Falcao Atlético de Madrid - Monaco 2013 €43m 62 Alexis Sanchez Barcelona - Arsenal 2014 €42.5m 63 Malcom Bordeaux - Barcelona 2018 €42m =63 Felipe Anderson Lazio - West Ham 2018 €42m =63 Rui Costa Fiorentina - AC Milan 2001 €42m =63 Javier Pastore Palermo - PSG 2011 €42m =63 Thiago Silva AC Milan - PSG 2012 €42m =63 Jackson Martinez Atlético de Madrid - Guangzhou Evergrande 2016 €42m =63 Henrikh Mkhitaryan Borussia Dortmund - Manchester United 2016 €42m =63 Mohamed Salah Roma - Liverpool 2017 €42m =63 Leonardo Bonucci Juventus - AC Milan 2017 €42m 71 Lilian Thuram Parma - Juventus 2001 €41.5m =71 Corentin Tolisso Lyon - Bayern 2017 €41.5m 73 Andy Carroll Newcastle - Liverpool 2011 €41.3m 74 Pavel Nedved Lazio - Juventus 2001 €41.2m =74 Shkodran Mustafi Valencia - Arsenal 2016 €41.2m =74 Sadio Mane Southampton - Liverpool 2016 €41.2m 77 Roberto Firmino Hoffenheim - Liverpool 2015 €41m =77 Marc Overmars Arsenal - Barcelona 2001 €41m 79 Paulinho Guangzhou Evergrande - Barcelona 2017 €40m =79 T. Bakayoko Monaco - Chelsea 2017 €40m =79 David Villa Valencia - Barcelona 2010 €40m =79 Sergio Aguero Atlético de Madrid - Manchester City 2011 €40m =79 Radamel Falcao Porto - Atlético de Madrid 2011 €40m =79 Hulk Porto - Zenit 2012 €40m =79 Axel Witsel Benfica - Zenit 2012 €40m =79 Javi Martinez Athletic Club - Bayern 2012 €40m =79 Eden Hazard Lille - Chelsea 2012 €40m =79 Fernandinho Shakhtar Donetsk - Manchester City 2013 €40m =79 Ederson Benfica - Manchester City 2017 €40m =79 Davinson Sánchez Ajax - Tottenham 2017 €40m 91 David Luiz PSG - Chelsea 2016 €39.6m 92 Michy Batshuayi Marseille - Chelsea 2016 €39m =92 Antonio Rudiger Roma - Chelsea 2017 €39m 94 Didier Drogba Marseille - Chelsea 2004 €38.5m 95 Michael Essien Lyon - Chelsea 2005 €38m =95 Fernando Torres Atlético de Madrid - Liverpool 2007 €38m =95 Dimitar Berbatov Tottenham - Manchester United 2008 €38m =95 Gonzalo Higuain Real Madrid - Napoli 2013 €38m =95 Diego Costa Atlético de Madrid - Chelsea 2014 €38m =95 Eric Bailly Villarreal - Manchester United 2016 €38m =95 Mats Hummels Borussia Dortmund - Bayern 2016 €38m =95 Andre Silva Porto - AC Milan 2017 €38m 103 David Beckham Manchester United - Real Madrid 2003 €37.5m =104 Luke Shaw Southampton - Manchester United 2014 €37.5m

JOGADOR BRASILEIRO MAIS CARO

Com o pagamento da multa rescisória por parte do Paris Saint-Germain (€ 222 milhões), Neymar supera as cifras de sua chegada ao Barcelona, em 2013, e é o atleta brasileiro mais caro da história com o negócio de 2017.

Apesar de todos os imbróglios, o atleta custou 86,2 milhões de euros aos cofres do Barça há quatro temporadas.

O DEFENSOR MAIS CARO

Virgil Van Dijk se transformou no defensor mais caro da história: o Liverpool pagou 84 milhões de euros para tirar o holandês do Southampton.

GOLEIRO MAIS CARO

(Foto: Getty Images)

Por 17 anos, o italiano Gianluigi Buffon manteve o topo do ranking de goleiros mais caros da história com sua transferência do Parma para a Juventus, em 2001, ao custo de 52 milhões de euros. Em 2018, o brasileiro Alisson Becker superou os valores depois que o Liverpool desembolsou 75 milhões de euros para contar com o arqueiro, mas semanas depois o Chelsea gastou 80 milhões no espanhol Kepa Arrizabalaga.