Messi, Suárez e Griezmann: como será o novo ataque do Barcelona?

Jogador francês é oficializado no clube blaugrana e já deve chegar para ser titular

O oficializou nesta sexta-feira (12) a contratação do atacante francês Antoine Griezmann junto ao Atético de Madrid. O time espanhol depositou os 120 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões) e pagou a multa rescisória do jogador campeão do mundo. Assim, o Barcelona começa a colocar em prática, no futebol masculino, seus planos de dominação do continente.

Griezmann aparece para tentar dar mais poder de fogo ao time de Ernesto Valverde, que em vários momentos da última temporada precisou de mais gols, mas não conseguiu fazê-los. Deixar todo o peso da equipe nas costas de Messi não resolveu, como mostram os exemplos das eliminações do Barça para a , em 2018, e para o , em 2019. Em 2017, o Barcelona conseguiu a histórica virada sobre o na , mas teve Neymar como seu grande protagonista.

Falando em Neymar, existe a possibilidade de o brasileiro ainda voltar ao Camp Nou, embora o Barcelona tenha uma estratégia de não 'fazer força' por ele.

Dessa forma, há dois jogadores que devem ser especialmente 'prejudicados' com a chega de Griezmann: Ousmane Dembélé e Philippe Coutinho. O francês deve perder espaço direto para o compatriota, que deve exercer a função de atacante aberto pela esquerda. Assim, Suárez é mantido no centro do ataque, enquanto Messi chega mais pelo lado direito.

Vale lembrar que Coutinho, que pode jogar tanto como meio-campista centralizado como atacante pelas pontas, deve perder espaço para Griezmann ou para Frenkie De Jong, que também chega com o intuito de brigar pela titularidade com o brasileiro Arthur.

Dificilmente Griezmann será preterido para dar lugar a Coutinho ou Dembélé, tanto é que existem diversas especulações que apontam os dois jogadores fora do Barcelona. Com 28 anos, Griezmann chega em um momento de maior maturidade a um dos maiores clubes do mundo e precisará mostrar que não foi terceiro melhor jogador do mundo à toa em 2016.