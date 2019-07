Neymar: "6 a 1 do Barcelona sobre o PSG foi meu momento mais marcante"

Em meio a possível retorno, atacante brasileiro volta a lembrar de seus momentos marcantes com a camisa do Barça

Tá pintando um retorno ao Camp Nou? No para um evento de um patrocinador, o atacante Neymar evita falar sobre o futuro e uma possível saída do PSG, mas continua mostrando carinho pelos momentos que viveu no . Um deles, em especial: a goleada por 6 a 1 e a classificação na , em 2017... justamente em cima do .

Em uma coletiva, o jogador disse lembrar com carinho a vitória que deu a inédita medalha de ouro olímpica ao Brasil, nos Jogos do Rio 2016, mas que o 'milagre' das oitavas de final naquela edição da Liga, quando o time vinha de uma derrota por 4 a 0 na , foi ainda mais especial.

"Meu melhor momento em um campeonato? Tenho dois. Um foi nos do Rio, com o Brasil", disse Neymar, antes de emendar. "E também, acho, a 'remontada' contra o Paris (Saint-Germain). O que sentimos quando fizemos o sexto gol é algo que nunca vivi igual. Foi espetacular."

Nos bastidores, o Paris já admite negociar o atacante antes do início da temporada 2019/20, especialmente depois do clube alegar que o jogador se ausentou sem justificativa do início da pré-temporada, gerando certo mal-estar. Enquanto isso, o Barcelona confia que consegue fechar negócio com os franceses mesmo após a contratação milionária de Antoine Griezmann, anunciada na sexta-feira: os catalães estudam incluir jogadores na negociação como Umtiti, Dembélé e Coutinho - algo que deixou seus representantes nada satisfeitos.

Todo esse amor...

Os 6 a 1 não foram a única referência de Neymar ao Barcelona nessa estadia pelo Brasil. Antes do evento neste sábado, ele usou o Instagram para postar uma passagem bíblica, possivelmente direcionada aos críticos, com uma imagem sua ainda vestindo a camisa do clube catalão.

Neymar keeping everyone guessing on Instagram. pic.twitter.com/yOtOuPIQb6 — Get French Football News (@GFFN) 13 de julho de 2019

"Toda arma forjada mim não prosperará/ toda língua que ousar contra mim, em juízo Deus a condenará/ esta é a herança dos servos do Senhor, e o direito que procede Dele, diz o Senhor - Isaías 54:17"