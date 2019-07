Mídia francesa critica Neymar após destacar virada do Barça sobre o PSG: "provocação"

"Guerra", "trollagem", veja como a imprensa local abordou o tema

A mídia francesa não digeriu bem a declaração que Neymar deu neste sábado (13), quando disse que sua maior memória dentro de um vestiário é a virada do Barcelona sobre o PSG na , em 2017.

“Uma nova declaração de guerra no conflito contra o , do qual ele parece determinado, mais do que nunca, a sair. Uma pequena frase que obviamente não vai ajudar você a se aproximar dos fãs do PSG”, publicou a revista France Football, que lembrou que o brasileiro deve se reapresentar ao clube nesta segunda (15).

O jornal Le Figaro destacou que a fala do jogador foi uma provocação ao PSG. "Provocação ou constrangimento simples? Em qualquer caso, Neymar, sem dúvida, deixou passar uma oportunidade para ficar calado... Os jogadores sabem controlar suas declarações nestas situações. Neymar preferiu não se esconder. Ou melhor: preferiu provocar".

Já o Le Parisien utilizou de ironia para falar sobre o assunto e escreveu que Neymar "trollou" o PSG. E o L'Equipe mostrou surpresa com a participação do brasileiro em jogos de seu evento: "como se nada tivesse acontecido".