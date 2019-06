Juventus toma a frente por De Ligt com proposta de R$ 300 milhões

Segundo jornal holandês, clube italiano ainda oferece entre 15 e 20 milhões de euros de salário anual ao jovem zagueiro

A parece ter assumido a frente na longa briga pela contratação do zagueiro Matthjis de Ligt, do .

Fontes próximas ao clube italiano dizem que o clube está próximo de anunciar o jovem de 19 anos em um negócio de 70 milhões de euros (R$ 304 milhões).

O jornal De Telegraaf, da , diz que a Juventus ainda oferece entre 15 e 20 milhões de euros de salário anual a De Ligt.

Capitão do Ajax que chegou à semifinal da após bater e Juventus, De Ligt é também cobiçado por Manchester City, Barcelona e PSG.

O zagueiro estaria interessado em jogar pela Juventus e encantado pelos planos do time de conquistar a Champions League nas próximas temporadas. A presença de Cristiano Ronaldo, que inclusive foi conversar diretamente com o jogador após se enfrentarem na final da entre e Holanda, atrai o holandês.

Os italianos também sonham com o retorno do meia Paul Pogba, mas vencer a briga com o Real Madrid será difícil.

CONCORRÊNCIA

O , que tem em Marquinhos outro zagueiro sonhado pela Juventus, segue em contato com De Ligt, mas o jogador não aceitou a proposta feito pelo time parisiense.

O parece ter dado um passo para trás na briga por De Ligt. O valor do jogador foi considerado muito alto e existe uma relutância do time inglês em trabalhar com o empresário do jogador, Mino Raiola.

Antes considerado favorito para levar o jogador, o empacou na busca pelo holandês. Há preocupação do jogador com o excesso de zagueiros no elenco, o time precisa vender alguns nomes antes de comprar jogadores e há ainda a chance de boa parte dos recursos do time nessa janela de transferência irem direto para a contratação de Neymar.