Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16) pelo jogo de ida da segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Red Bull Salzburg e Roma se enfrentam na tarde desta quinta-feira (16), na Áustria, às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de ida da segunda fase da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de empatar com o Lecce em 1 a 1 na última rodada Campeonato Italiano, a Roma volta as atenções para a Liga Europa. Na primeira fase, a equipe ficou na vice-liderança do Grupo C com 10 pontos (três vitórias, um empate e duas derrotas).

Do outro lado, o Red Bull Salzburg estreia na competição após ter ficado em terceiro lugar da Champions League com seis pontos. Na UCL, foram três empates, uma vitória e duas derrotas.

Prováveis escalações

Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Salzburg: Kohn; Dedic, Pavlovic, Solet, Ulmer; Gourna-Douath; Seiwald, Sucic, Kjaergaard; Okafor, Adamu.

Desfalques

Roma

Sem desfalques confirmados.

RB Salzburg

Não há desfalques confirmados.

Quando é?